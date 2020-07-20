Избиение сторонников Партии Шария стало топ-темой европейских СМИ

Избиение сторонников Партии Шария стало топ-темой европейских СМИ

Ряд ведущих европейских СМИ опубликовал доклад международной группы "Репортеры без границ". В него вошел анализ хронологии давления на свободу слова в Украине, а также обзор влияния олигархов на украинские медиаресурсы.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Апостроф”.

Ссылаясь на EU Today, согласно докладу международной группы "Репортеры без границ", журналистика находится под большей угрозой, чем когда-либо за десятилетие. Основными индикаторами волеизъявления общественной мысли выступают свобода слова и свобода информации. По данным доклада, журналисты и репортеры все чаще сталкиваются с насилием и убийствами, и одной из "горячих" точек на карте мира выступает Украина. Например, согласно Индексу свободы прессы "Репортеры без границ", Украина занимает 96 место. 

Европейские СМИ провели расследование и опубликовали хронологию давления на свободу мысли в Украине и пришли к выводу, что сфера СМИ непрозрачна, что усложняет возможность ее независимого развития. Отправной точкой хронологии современных событий европейская пресса называет убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Это убийство до сих пор не раскрыто, несмотря на общественный резонанс и помощь международных организаций уголовной полиции, в числе которых – Интерпол.

Спустя 4 года в Украине продолжается насилие над общественным и политическим волеизъявлением – говорится в докладе. Почти во всех городах Украины происходят атаки на сторонников Партии Шария. Избиение координатора харьковской ячейки Партии Шария Никиты Роженко уже переквалифицировано в покушение на убийство.

По выводам доклада "Репортеры без границ" каждый из этих кейсов заслуживает внимания и демонстрирует, насколько опасной может быть работа в общественно-политической деятельности в Украине

В докладе европейские эксперты рассматривают политическое влияние на украинские СМИ и акцентируют, что медиаиндустрия в Украине остается под контролем промышленных магнатов. Из 12 основных телеканалов, проанализированных на ресурсе, 10 прямо или косвенно связаны с лицами, которые имели политические интересы, влияли на политику или действовали как политики. В их части – действующие и бывшие украинские парламентарии, лоббировавшие интересы отдельных олигархов.

Один из ярких примеров такого лобби – ответ главы комитета Верховной Рады по информационной и гуманитарной политике Никиты Потураева на вопрос журналиста, как он оценивает атаки на партийцев Партии Шария. Потураев ответил, что сторонникам Шария стоит самим искать в себе причину: "Спросите себя, в чем причина такой атаки". При этом источники атак известны – за их организацией стоит политическая партия "Национальный корпус" и ее лидер Андрей Билецкий. В своих интервью Билецкий прямо обращается к Партии Шария и уничижительно предлагает их остановить, допуская насильственный метод физической расправы. 

Фото: newsroom.kh.ua

 


Алексей Ветров, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ГБР открыло уголовное производство по приватизации гостиницы “Днепр” – нардеп ЮрченкоГБР открыло уголовное производство по приватизации гостиницы “Днепр” – нардеп Юрченко
"Слуга народу" Гурін іде на праймеріз мера Києва"Слуга народу" Гурін іде на праймеріз мера Києва
Посольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на ДонбасіПосольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на Донбасі
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУМангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Суд закрыл дело в отношении депутата Киевсовета Людмилы Костенко, отказавшейся проходить освидетельствование на наличие алкоголяСуд закрыл дело в отношении депутата Киевсовета Людмилы Костенко, отказавшейся проходить освидетельствование на наличие алкоголя
Блок рекламы


Похожие новости
Стало відоме ім’я військового, який загинув на Донбасі 13 липняСтало відоме ім’я військового, який загинув на Донбасі 13 липня
Стало відомо ім’я військового, який загинув на Донбасі 10 липняСтало відомо ім’я військового, який загинув на Донбасі 10 липня
Шкарлет опроверг, что заявлял в интервью о "поддержке взглядов и принципов Партии регионов"Шкарлет опроверг, что заявлял в интервью о "поддержке взглядов и принципов Партии регионов"
"Рейтинг": "Слугу народа" поддерживают 29,3%, в парламент прошли бы четыре партии"Рейтинг": "Слугу народа" поддерживают 29,3%, в парламент прошли бы четыре партии
Волонтер Витов: в МинВОТ не осталось никого, кто занимается освобождением военнопленных и политзаключенныхВолонтер Витов: в МинВОТ не осталось никого, кто занимается освобождением военнопленных и политзаключенных
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 27 июня
Главный санврач признался в усталости от должностиГлавный санврач признался в усталости от должности
ГФС вызывала Шария на допрос по делу об отмывании доходовГФС вызывала Шария на допрос по делу об отмывании доходов
В Харькове жестоко избили представителя партии ШарияВ Харькове жестоко избили представителя партии Шария
Кулеба: для встречи Зеленского и Орбана осталось выполнить два условияКулеба: для встречи Зеленского и Орбана осталось выполнить два условия
Последние новости
Подгружаем последние новости