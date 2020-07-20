Избиение сторонников Партии Шария стало топ-темой европейских СМИ

Ряд ведущих европейских СМИ опубликовал доклад международной группы "Репортеры без границ". В него вошел анализ хронологии давления на свободу слова в Украине, а также обзор влияния олигархов на украинские медиаресурсы.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Апостроф”.

Ссылаясь на EU Today, согласно докладу международной группы "Репортеры без границ", журналистика находится под большей угрозой, чем когда-либо за десятилетие. Основными индикаторами волеизъявления общественной мысли выступают свобода слова и свобода информации. По данным доклада, журналисты и репортеры все чаще сталкиваются с насилием и убийствами, и одной из "горячих" точек на карте мира выступает Украина. Например, согласно Индексу свободы прессы "Репортеры без границ", Украина занимает 96 место.

Европейские СМИ провели расследование и опубликовали хронологию давления на свободу мысли в Украине и пришли к выводу, что сфера СМИ непрозрачна, что усложняет возможность ее независимого развития. Отправной точкой хронологии современных событий европейская пресса называет убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Это убийство до сих пор не раскрыто, несмотря на общественный резонанс и помощь международных организаций уголовной полиции, в числе которых – Интерпол.

Спустя 4 года в Украине продолжается насилие над общественным и политическим волеизъявлением – говорится в докладе. Почти во всех городах Украины происходят атаки на сторонников Партии Шария. Избиение координатора харьковской ячейки Партии Шария Никиты Роженко уже переквалифицировано в покушение на убийство.

По выводам доклада "Репортеры без границ" каждый из этих кейсов заслуживает внимания и демонстрирует, насколько опасной может быть работа в общественно-политической деятельности в Украине.

В докладе европейские эксперты рассматривают политическое влияние на украинские СМИ и акцентируют, что медиаиндустрия в Украине остается под контролем промышленных магнатов. Из 12 основных телеканалов, проанализированных на ресурсе, 10 прямо или косвенно связаны с лицами, которые имели политические интересы, влияли на политику или действовали как политики. В их части – действующие и бывшие украинские парламентарии, лоббировавшие интересы отдельных олигархов.

Один из ярких примеров такого лобби – ответ главы комитета Верховной Рады по информационной и гуманитарной политике Никиты Потураева на вопрос журналиста, как он оценивает атаки на партийцев Партии Шария. Потураев ответил, что сторонникам Шария стоит самим искать в себе причину: "Спросите себя, в чем причина такой атаки". При этом источники атак известны – за их организацией стоит политическая партия "Национальный корпус" и ее лидер Андрей Билецкий. В своих интервью Билецкий прямо обращается к Партии Шария и уничижительно предлагает их остановить, допуская насильственный метод физической расправы.

Фото: newsroom.kh.ua