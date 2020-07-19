Старший сын Виталия Кличко заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева

Старший сын Виталия Кличко заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева: “Сделал мне подарок на День рождения“

Столичный мэр Виталий Кличко сообщил, что его старший сын Егор-Дэниел намерен баллотироваться на мэра Киева. Об этом обескураженный отец написал в своем аккаунте Facebook.

Такой, своеобразный, подарок от старшего отпрыска Виталий Кличко получил ко своему Дню рождения. Ведь именно сегодня столичный градоначальник празднует свой 49-й день рождения.

Реакция отца была, пожалуй, самой снисходительной изо всех возможных для новых конкурентов.

"Старший сын Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его конечно :)))", - написал пока еще действующий мэр.
Старший сын Виталия Кличко заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева: “Сделал мне подарок на День рождения“

Он проиллюстрировал это сообщение совместным фото с сыном, на котором они сняты вдвоем. 20-летний Егор почти одного роста с отцом. По фигуре парня видно, что ему также не чужд спорт. И смотрятся мэр на пару с сыном великолепно.

Старший сын Виталия Кличко заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева: “Сделал мне подарок на День рождения“

Сообщение живо прокомментировали поклонники знаменитого отца. Некоторые даже высказались за династический подход к назначению на должности, то есть фактически за то, чтобы должность передавалась по наследству. Правда, менее горячие головы (таких, к счастью, большинство) напомнили, что Украина – не монархия, и что своего любимого мэра они не променяют даже на его сына.

Да и с гражданством у Егора как-то не сложилось. Он, как и младшие двое детей Виталия Кличко – граждане США.

Напомним, Виталий Кличко во время карантина развлекает киевлян и не только своими креативными "коронавирусными" масками. В разгар карантина он носил маску с надписью "Досить шастати", а теперь он сменил ее на новую – "Шастай обережно".


Марченко Любов, Тудей

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