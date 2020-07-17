Студент, бросивший яйцом в Януковича, стал топ-менеджером "Укрзализныци"

Студент, прославившийся благодаря яйцу Януковича, стал большим человеком в “Укрзализныце“

Студент Дмитрий Романюк, в свое время прославившийся благодаря тому, что метнул яйцо в Виктора Януковича, стал одним из топ-менеджеров компании "Укрзализныця". О назначении Романюка директором по управлению взаимоотношениями с органами государственной власти сообщается на сайте компании.

Дмитрий Романюк закончил в 2009 году Прикарпатский национальный университет по специальности "менеджмент организаций". Затем была учеба в КНЭУ и диплом правоведа. Вскоре Романюк стал кандидатом экономических наук. В прошедшие годы Дмитрий Романюк занимал руководящие должности в нескольких международных компаниях, а с октября 2019 по сегодняшний день работал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА.

Возможно, именно поэтому ему поручили возглавить дирекцию, которая будет отвечать за взаимодействие с органами власти.

Конечно, в возмужавшем чиновнике с солидным послужным списком трудно узнать студента, метнувшего яйцо в Януковича. И тем не менее, это он. Дмитрий Романюк запустил яйцом в Януковича, когда тот приехал в Ивано-Франковск на встречу с избирателями в ранге кандидата в президенты. Янукович тогда упал от неожиданности. На несколько дней кандидат в гаранты залег в больницу. Всему миру объявили о покушении на него в Ивано-Франковске. Дескать, в премьер-министра (а он тогда был премьер-министром) метнули тяжелым тупым предметом. Впрочем, вскоре выяснилось, что этим предметом было яйцо, разбившееся об внушительную фигуру премьера.

Прыткого метателя, конечно, служба безопасности быстро изловила, и ему грозило отчисление из университета. Однако именно Янукович тогда распорядился, чтобы его оставили в выше. И вот теперь "Укрзализныця" получила в его лице эффективного менеджера.

Напомним, недавно Виктор Янукович отметил свой юбилей: беглому гаранту исполнилось 70 лет. Он праздновал в одном из казино Сочи. Среди прочих VIP-гостей на празднике был замечен бывший президент и бывший премьер РФ Дмитрий Медведев.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Посольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на ДонбасіПосольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на Донбасі
У Гамбурзі повії влаштували протест з вимогою відновити роботу борделівУ Гамбурзі повії влаштували протест з вимогою відновити роботу борделів
Суд закрыл дело в отношении депутата Киевсовета Людмилы Костенко, отказавшейся проходить освидетельствование на наличие алкоголяСуд закрыл дело в отношении депутата Киевсовета Людмилы Костенко, отказавшейся проходить освидетельствование на наличие алкоголя
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУМангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Зеленський про вбивство військового медика на Донбасі: Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиківЗеленський про вбивство військового медика на Донбасі: Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків
Блок рекламы


Похожие новости
Стало відоме ім’я військового, який загинув на Донбасі 13 липняСтало відоме ім’я військового, який загинув на Донбасі 13 липня
Стало відомо ім’я військового, який загинув на Донбасі 10 липняСтало відомо ім’я військового, який загинув на Донбасі 10 липня
У США сталася стрілянина на базі морської піхотиУ США сталася стрілянина на базі морської піхоти
Стівен Пайфер: справи проти Порошенка нагадують часи ЯнуковичаСтівен Пайфер: справи проти Порошенка нагадують часи Януковича
Новым премьер-министром Франции стал Жан КастексНовым премьер-министром Франции стал Жан Кастекс
Экс-глава Госкомтелерадио времен Януковича возглавил Службу информполитики, - СМИЭкс-глава Госкомтелерадио времен Януковича возглавил Службу информполитики, - СМИ
Экс-министр экологии времен Януковича стал подозреваемым в деле о взятке руководству НАБУ и САПЭкс-министр экологии времен Януковича стал подозреваемым в деле о взятке руководству НАБУ и САП
Волонтер Витов: в МинВОТ не осталось никого, кто занимается освобождением военнопленных и политзаключенныхВолонтер Витов: в МинВОТ не осталось никого, кто занимается освобождением военнопленных и политзаключенных
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 27 июня
Главный санврач признался в усталости от должностиГлавный санврач признался в усталости от должности
Последние новости
Подгружаем последние новости