Студент, бросивший яйцом в Януковича, стал топ-менеджером "Укрзализныци"

Студент Дмитрий Романюк, в свое время прославившийся благодаря тому, что метнул яйцо в Виктора Януковича, стал одним из топ-менеджеров компании "Укрзализныця". О назначении Романюка директором по управлению взаимоотношениями с органами государственной власти сообщается на сайте компании.

Дмитрий Романюк закончил в 2009 году Прикарпатский национальный университет по специальности "менеджмент организаций". Затем была учеба в КНЭУ и диплом правоведа. Вскоре Романюк стал кандидатом экономических наук. В прошедшие годы Дмитрий Романюк занимал руководящие должности в нескольких международных компаниях, а с октября 2019 по сегодняшний день работал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА.

Возможно, именно поэтому ему поручили возглавить дирекцию, которая будет отвечать за взаимодействие с органами власти.

Конечно, в возмужавшем чиновнике с солидным послужным списком трудно узнать студента, метнувшего яйцо в Януковича. И тем не менее, это он. Дмитрий Романюк запустил яйцом в Януковича, когда тот приехал в Ивано-Франковск на встречу с избирателями в ранге кандидата в президенты. Янукович тогда упал от неожиданности. На несколько дней кандидат в гаранты залег в больницу. Всему миру объявили о покушении на него в Ивано-Франковске. Дескать, в премьер-министра (а он тогда был премьер-министром) метнули тяжелым тупым предметом. Впрочем, вскоре выяснилось, что этим предметом было яйцо, разбившееся об внушительную фигуру премьера.

Прыткого метателя, конечно, служба безопасности быстро изловила, и ему грозило отчисление из университета. Однако именно Янукович тогда распорядился, чтобы его оставили в выше. И вот теперь "Укрзализныця" получила в его лице эффективного менеджера.