Нардепы решили, что Раде ни к чему контролировать Службу внешней разведки
Верховная Рада (ВР) приняла закон, изменяющий правовые основы деятельности Службы внешней разведки (СВР). Если раньше она была подчинена президенту и подконтрольна ВР, то теперь парламент в законе не упоминается, а прописан некий “демократический гражданский контроль”.
Об этом
Проект закона
Среди авторов закона – глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
В новой редакции закона об СВР говорится, что “Служба внешней разведки Украины является разведывательным органом Украины, который функционирует как отдельный государственный орган, не относится к системе органов исполнительной власти и осуществляет свою деятельность под общим руководством Президента Украины и демократическим гражданским контролем в соответствии с Законом Украины "О разведке". Ранее СВР, по закону, была подконтрольна ВР. Но депутаты изъяли из закона упоминание о парламентском контроле.
Как разведывательный орган СВР входит в состав сил безопасности, а как военное формирование – в состав сил обороны сектора безопасности и обороны Украины.
Руководство СВР осуществляет ее председатель, который назначается на должность и увольняется президентом. Количество заместителей главы Службы определяет и назначает по представлению председателя президент.
Общую структуру СВР составляют подразделения агентурной и технической разведки, оперативно-технические, информационно-аналитические, собственной безопасности и другие подразделения. Для выполнения возложенных на СВР задач могут создаваться территориальные подразделения, а также заведения, предприятия, учреждения, организации.
Относительно задач, прав и обязанностей СВР является правопреемником разведывательного органа Службы безопасности Украины (СБУ), который ликвидирован.
Общая численность СВР, прописанная в законе, – 4350 сотрудников (в том числе 4010 военнослужащих).
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