Нардепы решили, что Раде ни к чему контролировать Службу внешней разведки

Нардепы решили, что Раде ни к чему контролировать Службу внешней разведки

Верховная Рада (ВР) приняла закон, изменяющий правовые основы деятельности Службы внешней разведки (СВР). Если раньше она была подчинена президенту и подконтрольна ВР, то теперь парламент в законе не упоминается, а прописан некий “демократический гражданский контроль”.

Об этом KV стало известно в ходе очередного пленарного заседания ВР 17 июля 2020 года. 

Проект закона №2414-д “О внесении изменений в Закон Украины "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины” во втором чтении и в целом поддержали 244 народных депутата (против – 22, воздержались – 64, не голосовали 39).

Среди авторов закона – глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, его коллеги по комитету Ирина Верещук (которую президент Владимир Зеленский “благословил” баллотироваться на осенних выборах мэра столицы), глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, столичная мажоритарщица (217 округ – Оболонь) Марьяна Безуглая. 

В новой редакции закона об СВР говорится, что “Служба внешней разведки Украины является разведывательным органом Украины, который функционирует как отдельный государственный орган, не относится к системе органов исполнительной власти и осуществляет свою деятельность под общим руководством Президента Украины и демократическим гражданским контролем в соответствии с Законом Украины "О разведке". Ранее СВР, по закону, была подконтрольна ВР. Но депутаты изъяли из закона упоминание о парламентском контроле.

Как разведывательный орган СВР входит в состав сил безопасности, а как военное формирование – в состав сил обороны сектора безопасности и обороны Украины.

Руководство СВР осуществляет ее председатель, который назначается на должность и увольняется президентом. Количество заместителей главы Службы определяет и назначает по представлению председателя президент.

Общую структуру СВР составляют подразделения агентурной и технической разведки, оперативно-технические, информационно-аналитические, собственной безопасности и другие подразделения. Для выполнения возложенных на СВР задач могут создаваться территориальные подразделения, а также заведения, предприятия, учреждения, организации.

Относительно задач, прав и обязанностей СВР является правопреемником разведывательного органа Службы безопасности Украины (СБУ), который ликвидирован.

Общая численность СВР, прописанная в законе, – 4350 сотрудников (в том числе 4010 военнослужащих).

Фото: dilovamova.com


Алексей Игнатьев, КиевВласть

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