“Пролетит, как фанера”. В соцсетях обсуждают выдвижение Ирины Верещук на пост мэра Киева

“Пролетит, как фанера”. В соцсетях обсуждают выдвижение Ирины Верещук на пост мэра Киева

Выдвижение Ирины Верещук кандидатом на пост мэра Киева от партии “Слуга народа” вызвало недоумение пользователей фейсбук. Будущего кандидата упрекают в недостаточном управленческом опыте и причастности к коррупционным схемам.

Об этом KV стало известно из сообщений в соцсетях.

На местных выборах 2010 года Ирина Верещук была избрана мэром Равы-Русской Львовской области от партии “Сильная Украина” Сергея Тигипко. В должности фигурировала в коррупционных скандалах. 

“Это человек, который фальсифицировал решение Рава-Русского городского совета для того, чтобы выделить землю своим приближенным людям. Просто нужно поехать в этот маленький город и люди поделятся своими впечатлениями от бывшего мэра”, — написал экс-нардеп Владимир Парасюк.

Политолог Вадим Денисенко назвал Верещук классическим “общественным деятелем, который ловит конъюнктуру и держит нос по ветру (деньгам)”. Он сравнил ее выдвижение с выдвижением регионалами Александра Попова в 2010 году. 

“Попов хотя бы побыл год министром региональной политики и хотя бы как-то представлял себе, что такое инфраструктура. Самое большое достижение Верещук — мэр крохотного города Рава-Русская, где все капиталы заработаны преимущественно таможенниками и контрабандистами… Что она может сказать о развитии Киева? Ничего”, — написал Денисенко.

Пользователи оценивают шансы Верещук на избрание столичным мэром как нулевые. В столице ее не знают.

Ранее KV сообщала, что праймериз за право баллотироваться в мэры Киева от партии "Слуга народа" выиграла парламентарий, бывший мэр Равы-Русской Ирина Верещук. На ее кандидатуре настаивал президент Владимир Зеленский и Верещук набрала в два раза больше голосов, чем Александр Дубинский.

Фото: “Громадське телебачення”


Алексей Ветров, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Посольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на ДонбасіПосольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на Донбасі
У Гамбурзі повії влаштували протест з вимогою відновити роботу борделівУ Гамбурзі повії влаштували протест з вимогою відновити роботу борделів
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУМангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Зеленський про вбивство військового медика на Донбасі: Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиківЗеленський про вбивство військового медика на Донбасі: Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків
Внаслідок обстрілу бойовиків в Донецькій області постраждали двоє військовихВнаслідок обстрілу бойовиків в Донецькій області постраждали двоє військових
Блок рекламы


Похожие новости
Барр звинуватив американські компанії в надмірних поступках КитаюБарр звинуватив американські компанії в надмірних поступках Китаю
Верещук виграла праймеріз "Слуги народу" на вибори мера КиєваВерещук виграла праймеріз "Слуги народу" на вибори мера Києва
Кирилл Шевченко: На посту главы НБУ не допущу неконтролируемой инфляцииКирилл Шевченко: На посту главы НБУ не допущу неконтролируемой инфляции
Рада зняла з розгляду проєкт постанови про зменшення кількості районів з 490 до 129Рада зняла з розгляду проєкт постанови про зменшення кількості районів з 490 до 129
Нардепи постановами заблокували підписання Разумковим закону про легалізацію грального бізнесуНардепи постановами заблокували підписання Разумковим закону про легалізацію грального бізнесу
Президент Косова постав перед Гаазьким трибуналомПрезидент Косова постав перед Гаазьким трибуналом
З Ради відкликали проєкт постанови про призначення Уруського віцепрем'єром з ОПКЗ Ради відкликали проєкт постанови про призначення Уруського віцепрем'єром з ОПК
Внаслідок обстрілу бойовиків в Донецькій області постраждали двоє військовихВнаслідок обстрілу бойовиків в Донецькій області постраждали двоє військових
На Донбасі від розриву міни постраждали двоє військовихНа Донбасі від розриву міни постраждали двоє військових
Кулеба: у перемовинах з Угорщиною про жодні поступки не йдетьсяКулеба: у перемовинах з Угорщиною про жодні поступки не йдеться
Последние новости
Подгружаем последние новости