“Пролетит, как фанера”. В соцсетях обсуждают выдвижение Ирины Верещук на пост мэра Киева
Выдвижение Ирины Верещук кандидатом на пост мэра Киева от партии “Слуга народа” вызвало недоумение пользователей фейсбук. Будущего кандидата упрекают в недостаточном управленческом опыте и причастности к коррупционным схемам.
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На местных выборах 2010 года
“Это человек, который фальсифицировал решение Рава-Русского городского совета для того, чтобы выделить землю своим приближенным людям. Просто нужно поехать в этот маленький город и люди поделятся своими впечатлениями от бывшего мэра”, — написал экс-нардеп Владимир Парасюк.
Политолог Вадим Денисенко назвал Верещук классическим “общественным деятелем, который ловит конъюнктуру и держит нос по ветру (деньгам)”. Он сравнил ее выдвижение с выдвижением регионалами Александра Попова в 2010 году.
“Попов хотя бы побыл год министром региональной политики и хотя бы как-то представлял себе, что такое инфраструктура. Самое большое достижение Верещук — мэр крохотного города Рава-Русская, где все капиталы заработаны преимущественно таможенниками и контрабандистами… Что она может сказать о развитии Киева? Ничего”, — написал Денисенко.
Пользователи оценивают шансы Верещук на избрание столичным мэром как нулевые. В столице ее не знают.
Ранее
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