“Пролетит, как фанера”. В соцсетях обсуждают выдвижение Ирины Верещук на пост мэра Киева

Выдвижение Ирины Верещук кандидатом на пост мэра Киева от партии “Слуга народа” вызвало недоумение пользователей фейсбук. Будущего кандидата упрекают в недостаточном управленческом опыте и причастности к коррупционным схемам.

Об этом KV стало известно из сообщений в соцсетях.

На местных выборах 2010 года Ирина Верещук была избрана мэром Равы-Русской Львовской области от партии “Сильная Украина” Сергея Тигипко. В должности фигурировала в коррупционных скандалах.

“Это человек, который фальсифицировал решение Рава-Русского городского совета для того, чтобы выделить землю своим приближенным людям. Просто нужно поехать в этот маленький город и люди поделятся своими впечатлениями от бывшего мэра”, — написал экс-нардеп Владимир Парасюк.

Политолог Вадим Денисенко назвал Верещук классическим “общественным деятелем, который ловит конъюнктуру и держит нос по ветру (деньгам)”. Он сравнил ее выдвижение с выдвижением регионалами Александра Попова в 2010 году.

“Попов хотя бы побыл год министром региональной политики и хотя бы как-то представлял себе, что такое инфраструктура. Самое большое достижение Верещук — мэр крохотного города Рава-Русская, где все капиталы заработаны преимущественно таможенниками и контрабандистами… Что она может сказать о развитии Киева ? Ничего”, — написал Денисенко.

Пользователи оценивают шансы Верещук на избрание столичным мэром как нулевые. В столице ее не знают.

Ранее KV сообщала, что праймериз за право баллотироваться в мэры Киева от партии "Слуга народа" выиграла парламентарий, бывший мэр Равы-Русской Ирина Верещук. На ее кандидатуре настаивал президент Владимир Зеленский и Верещук набрала в два раза больше голосов, чем Александр Дубинский.