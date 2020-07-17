?В Україні запрацював новий будівельний реєстр

В Україні почав працювати новий Реєстр будівельної діяльності і Публічний портал системи.

Про це повідомляють на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Зазначено, що це перший етап впровадження Єдиної державної електронної системи в межах реформування галузі містобудування України.

"Реєстр дозвільних документів ДАБІ багато років був місцем корупційний зловживань. Важливо, що на відміну від нього, новий Реєстр перебуває виключно у власності держави. Він захищений від несанкціонованого доступу та зберігається на національному провайдері хмарних сервісів і центрів обробки даних De Novo", - наголосили в міністерстві.

Відтепер кожен об'єкт буде вноситися до Реєстру з унікальним ідентифікатором. Це дозволить прив'язати до об'єкта всі дозвільні документи, містобудівну та проєктну документацію, відомості про учасників будівництва, фото та іншу інформацію. Так можна буде запобігти внесенню некоректних даних до Реєстру. А також зробити процес моніторингу законності будівництва на всіх етапах швидким та ефективним.

Серед переваг нового реєстру називають отримання даних про право власності та землю завдяки електронній взаємодії між реєстрами. Також це автоматичні перевірки. Реєстр не дасть зареєструвати об'єкт, який не відповідає законодавчим критеріям. А ще є можливість наносити розташування об'єктів на карту й отримувати зручне їх відображення за типами. Крім того, до нього інтегровано довідники та реєстри, такі як перелік атестованих осіб, об'єктів культурної спадщини та небезпечних об'єктів.

Усі документи зі самого початку будівництва і до введення в експлуатацію створюються та верифікуються за QR-кодом одразу в Реєстрі.

Публічний портал державної електронної системи у сфері будівництва надаватиме відкритий доступ до відомостей нового Реєстру будівельної діяльності. Крім того, актуальну статистику наданих послуг, оновлювану в реальному часі, онлайн-консультації через чат-бот і калькулятор для визначення класу наслідків будівель.

Працівники будівельної сфери отримають захищений доступ до нового Реєстру через персональні електронні кабінети. Вхід до кабінету можливий лише з використанням КЕП. Це гарантуватиме захист даних і фіксацію всіх змін у документах.

Нагадаємо, у грудні минулого року на порталі відкритих даних data.gov.ua виклали у вільний доступ будівельні реєстри Держархбудінспекції за 2013-2019 роки. Однак на цей момент доступу до них немає.

1 липня 2020 року Кабмін підтримав реалізацію експериментального проєкту Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що є третім етапом реформування галузі містобудування після ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції.