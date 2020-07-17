Рада приняла закон о сокращении количества районов до 136-ти

Рада приняла закон о сокращении количества районов до 136-ти

Верховная Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490. За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Так, в Автономной Республике Крым предусмотрено создание 10 районов – Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Курманского, Перекопского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского.

В Винницкой области создается 6 районов: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский, Хмельницкий.

В Волынской области предусмотрено создание 4 районов – Владимир-Волынского, Камень-Каширского, Ковельского и Луцкого.

В Днепропетровской области предусмотрено создание 7 районов - Днипровского, Каменского, Криворожского, Никопольского, Новомосковского, Павлоградского, Синельниковского.

В Донецкой области создается 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиухский, Краматорский, Мариупольский, Покровский.

В Житомирский области предусмотрено создание 4 районов - Бердичевского, Житомирского, Коростенского и Новоград-Волынского.

В Закарпатской области создается 6 районов: Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский и Хустский.

В Запорожской области предусмотрено создание 5 районов – Бердянского, Васильевского, Запорожского, Мелитопольского и Пологовского.

В Ивано-Франковской создается 6 районов: Верховинский, Ивано-Франковский, Калужский, Коломыйский, Косовский и Надворнянский.

В Киевской области предложено создать 7 районов: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский и Фастовский.

В Кировоградской области создается 4 района: Головановский, Кропивницкий, Новоукраинский и Александрийский.

В Луганской области предложено создание 8 районов - Алчевского, Довжанского, Луганского, Ровеньковского, Сватовского, Северодонецкого, Старобельского, Щастинского.

Во Львовской области создается 7 районов: Дрогобицкий, Золочевский, Львовский, Самбирский, Стрийский, Червоноградский, Яворовский.

В Николаевской области создается 4 района: Баштанский, Вознесенский, Николаевский и Первомайский.

В Одесской области предлагается создать 7 районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский и Раздельнянский.

В Полтавской области создается 4 района: Кременчугский, Лубенский, Миргородский и Полтавский.

В Ривненской области создается 4 района: Варашский, Дубенский, Ривненский, Сарненский.

В Сумской области предусмотрено создание 5 районов: Конотопского, Охтырского, Роменского, Сумского и Шосткинского.

В Тернопольской области создается 3 района: Кременецкий, Тернопольский, Чортковский.

В Харьковской области создается 7 районов: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купьянский, Лозовский, Харьковский и Чугуевский.

В Херсонской области предусмотрено создание 5 районов: Бериславского, Генического, Каховского, Скадовского и Херсонского.

В Хмельницкой области создается 3 района: Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский.

В Черкасской области предусмотрено создание 4 районов: Звенигородского, Золотоношского, Уманского и Черкасского.

В Черновицкой области создается 3 района: Вижницкий, Днистровский и Черновицкий.

В Черниговской области создается 5 районов: Корюковский, Нежинский, Новгород-Сиверский, Прилуцкий и Черниговский.

Как сообщали Українськi Новини, комитет госвласти предлагал Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129.

Также 12 июня Кабинет Министров утвердил территории 1 470 территориальных общин с административными центрами во всех 24 областях за исключением Крыма.

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