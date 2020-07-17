Таран: загрози наступу Росії з боку окупованого Криму нема, але ЗСУ готові

Разом з тим, ЗСУ здійснюють певні заходи для запобігання агресії РФ і надання відсічі.

Таран: загрози наступу Росії з боку окупованого Криму нема, але ЗСУ готові
Андрей Таран
Фото: mil.gov.ua

Міністр оборони Андрій Таран наголосив, що на даний момент не зафіксовано ознак підготовки до бойових дій з боку россійсько-оккупаційних військ у Херсонській області, однак Збройні сили України проводять усі необхідні заходи, щоби дати відсічь агресору.

Про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді.

"На теперішній час ознак беспосередньої підготовки до бойових дій російських окупаційних військ поблизу Херсонської области з тимчасово окупованої території Криму не виявлено. На півострові не фіксуються дії зі створення ударних групувань. Разом з тим, пам'ятаючи про непередбачуваність рішень політичного і воєнно-політичного керівництва Росії, ЗСУ здійснюють певні заходи для запобігання агресії і надання відсічі", - сказав Таран.

Серед заходів, яки вживаютсья, міністр відзначив: посилене ведення розвідки, ротаціїю військ, а також тісну ваємодію з Нацгвардією, Нацполіцією, Службою безпеки і Прикордонною службою.

"Військові частини в зоні ООС та вдовж адмінкордону з окупованим Кримом, готові до адекватного реагування на існуючі виклики та загрози. На теперішній час обстановка в районі діяльності оперативного командування "Південь"контрольована", - наголосив міністр оборони.

Нагадаємо, українські військові розглядають кілька можливих сценаріїв вторгнення Росії в Україну на різних частинах кордону, навіть одночасно.

У червні колишній командувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес допустив, що у вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область, прикриваючись навчаннями "Кавказ-2020". Він допустив, що Росія може захопити дамбу в Херсоні.

У липні в інтерв'ю LB.ua Годжес додав, що не вважає Херсон кінцевою метою Росії. На його думку, країна-окупант хоче захопити Одесу: "Упевнений, що для Москви ендшпілем буде повноцінний контроль над простором українського чорноморського узбережжя - від Одеси і до Керчі. Це допоможе їм не просто ізолювати Україну від Чорного моря, але і дасть можливість повного контролю над північною частиною водойми, починаючи від Придністров'я і аж до Азовського моря".

Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа допустив наступ Росії з Криму. На його думку, сигналом до повномасштабної конфронтації РФ буде початок відновлення Північно-Кримського каналу.

У відповідь у Кремлі заявили, що не збираються нападати на материкову Україну з Криму.

Раніше командувач ВМС заявляв, що для України загроза повномасштабного вторгнення Росії актуальна з 2014 року. Він вважає, що бойова підготовка РФ спрямована і проти України.

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