Під Радою зібрався мітинг проти законопроєкту Бужанського про освіту російською мовою

Документ передбачає продовження навчання російською в школах до 2023 року.

Фото: Макс Требухов

Під Верховною Радою зібрався мітинг у зв'язку з законопроєктом авторства "слуги народу" Максима Бужанскього щодо продовження навчання в школах російською мовою до 2023 року.

Під парламентом відбулися невеликі сутички з правоохоронцями, які не давали пронести палі для інсталяції "ватра".

Законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо навчання державою мовою в закладах освіти (проект н.д. М.Бужанського надано на заміну 27.05.2020) внесено у порядок денний для прийняття у першому читанні.

Документ передбачає скасування норми про 80% навчання у школах українською мовою. На думку Бужанського, закон "Про освіту" дискримінує російськомовне населення України. 13 липня голова партії "СН" Олександр Корнієнко запропонував внести документ на розгляд ще в третій сесії, адже він стосується змін, які мають відбутися вже у вересні.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Відповідно до законів "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної", учні, які не належать до однієї з національних меншин країн Європейського Союзу, зобов’язані перейти на навчання українською мовою у 2020 році. Ті, хто є представником нацменшини країни ЄС (приміром Угорщини), має зробити це у 2023 році.

Документ планували розглянути ще вчора, в 30-у річницю підписання Декларації про суверенітет. Під парламентом зібрався мітинг з вимогою зняти проєкт закону з розгляду. Ексголова Інституту національної пам'яті, нардеп Володимир В'ятрович закликав українців 17 липня продовжити протест проти мовного законопроєкту.

Проти закону виступили кілька нардепів від "Слуги народу" та мовний омбудсмен Тарас Кремінь.