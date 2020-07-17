ЕС обновил «зеленый» список. Украине пока не разрешен въезд

Совет ЕС обновил перечень «безопасных» третьих стран, жителям которых разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории, пишет ЭП.

Фото: unian.net

Обновленный список опубликован на сайте Совета ЕС .

Сейчас границы ЕС открыты для резидентов таких третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай . В случае последнего — при условии взаимной отмены ограничений.

Ни одной новой страны в список «безопасных» ЕС решил не добавлять.

При этом из списка исключили Сербию и Черногорию, жителям которых разрешался въезд с 1 по 15 июля, в то время как Еврокомиссия предлагала включить в перечень безопасных все балканские страны.

В Брюсселе заявили, что список будут пересматривать каждые две недели и будут менять в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой стране.

Напомним