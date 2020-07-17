За добу троє українських військовослужбовців отримали поранення і один - бойову травму

Бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

?За добу троє українських військовослужбовців отримали поранення і один - бойову травму
Фото: Макс Левин

16 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому заборонені для використання на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 і 82 мм міномети, гранатомети різних систем, зенітні установки, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п’ять разів відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, зенітної установки та стрілецької зброї по оборонцях Водяного. Поблизу населеного пункту Опитне агресор використав не тільки гранатомети, а й кулемети та стрілецьку зброю. На підступах до Старогнатівки, Гнутового та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а неподалік Мар’їнки - з кулеметів і снайперської зброї.

У районі відповідальності угруповання "Північ", поблизу Новозванівки, агресор застосував артилерійські системи калібру 122 мм. Неподалік Причепилівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Також біля населеного пункту Оріхове по наших опорних пунктах російсько-окупаційні війська задіяли міномети 120-го та 82-го калібру, а ще - гранатомети та кулемети.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів троє захисників Об’єднаних сил отримали поранення, ще один - бойове травмування. Усім військовослужбовцям було надано першу медичну допомогу та оперативно евакуйовано до лікувальних закладів.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню - біля Водяного.

Нагадаємо, Європейський Союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і вплинути на бойовиків для деескалації напруги після вбивства на Донбасі українських військовослужбовців, серед яких військовий медик.

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