Верещук виграла праймеріз "Слуги народу" на вибори мера Києва

Вона набрала три з трьох можливих балів.

Верещук виграла праймеріз "Слуги народу" на вибори мера Києва
Ирина Верещук
Фото: Макс Левин

Депутатка Верховної Ради Ірина Верещук виграла праймеріз "Слуги народу" і буде балотуватися як кандидатка від партії на виборах мера Києва.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу разом із головою партії СН Олександром Корнієнком та очільником фракції Давидом Арахамією.

Всього кандидатів було п'ять: Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Качура, Дмитро Гурін та Олександр Дубинський.

Верещук набрала на праймеріз три бали з трьох можливих: за неї проголосувала більшість депутатів фракції (друге місце зайняв Дубинський), вона виявилася найрейтинговішим кандидатом за даними соціології партії і останній бал їй дав сам Зеленський.

"Я дуже радий, що партія віддала голос саме за неї, тому що з точки зору професійних дебатів буде дуже цікаво подивитися на дебати між чиннім мером та Іриною", - заявив президент.

Після цього Верещук додала, що викликає мера Києва Віталія Кличка на дебати.

Нагадаємо, що про можливість висування кандидатом від партії жінки Арахамія повідомляв ще на початку червня.

Про участь в праймеріз раніше повідомляв і Олександр Ткаченко, однак він відмовився після того, як став міністром культури.



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