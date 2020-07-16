Співробітники ДБР зімітували вбивство заступника міського голови Черкас та затримали замовника

Затриманий - один з депутатів міської ради.

Співробітники ?ДБР зімітували вбивство заступника міського голови Черкас та затримали замовника
Фото: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали депутата Черкаської міської ради, який замовив вбивство заступника міського голови Анатолія Бондаренка.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"Слідством встановлено, що один з депутатів міської ради через особистий конфлікт на фоні розподілу сфер впливу, за грошову винагороду намагався організувати умисне вбивство заступника міського голови. Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства та сплатив йому завдаток. У ході спільної багатоходової спецоперації, правоохоронці імітували вбивство заступника міського голови та після передачі грошей затримали його організатора у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у підготовці та організації умисного вбивства та його замовлення (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу) та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини, затриманому загрожує від 10 до 15 років тюрми.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Нагадаємо, сьогодні мер міста Черкаси Бондаренко заявив, що його заступник Юрій Ботнар не вийшов на роботу. Він зазначив, що повідомив про це правоохоронні органи.

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