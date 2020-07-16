ГБР открыло уголовное производство по приватизации гостиницы “Днепр” – нардеп Юрченко
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство касательно возможного злоупотребления должностными лицами Фонда госимущества (ФГИУ) при подготовке аукциона по приватизации ЧАО “Гостиница Днепр” в Киеве, а именно: злоупотребления при оценке фактической стоимости гостиницы и включение ее в категорию объектов малой приватизации.
Об этом
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления должностными лицами Фонда госимущества при оценке фактической стоимости ЧАО “Гостиница Днепр” (*) и дальнейшего его включения в объекты малой приватизации перед аукционом по приватизации данного объекта.
“Благодаря этой манипуляции с прошлогодними финансовыми отчетами на старте процесса ФГИУ смог отнести огромный объект в центре города к категории “малой приватизации”, как сельский магазин, не проводить независимую оценку имущественного комплекса и выставить его на продажу по стартовой цене, заниженной в три раза.
Отсутствие независимой оценки приведет к катастрофическому занижению стоимости, ведь государство не знает, сколько реально стоит объект, и поэтому не устанавливает минимальную цену, которую хочет получить при продаже”, – написал Александр Юрченко.
По его словам, аукцион по приватизации гостиницы “Днепр” “это масштабная коррупционная схема, в которую вовлечено руководство ФГИУ”.
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* ПРАТ "ГОТЕЛЬ "ДНІПРО" (Код ЄДРПОУ : 02573547)
** ТОВ "СМАРТЛЕНД" (Код ЄДРПОУ: 38767326)
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