ГБР открыло уголовное производство по приватизации гостиницы “Днепр” – нардеп Юрченко

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство касательно возможного злоупотребления должностными лицами Фонда госимущества (ФГИУ) при подготовке аукциона по приватизации ЧАО “Гостиница Днепр” в Киеве, а именно: злоупотребления при оценке фактической стоимости гостиницы и включение ее в категорию объектов малой приватизации.

Об этом KV стало известно из сообщения в соцсети Facebook, которое разместил народный депутат Александр Юрченко (на фото) 15 июля 2020 года.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления должностными лицами Фонда госимущества при оценке фактической стоимости ЧАО “Гостиница Днепр” (*) и дальнейшего его включения в объекты малой приватизации перед аукционом по приватизации данного объекта.

“Благодаря этой манипуляции с прошлогодними финансовыми отчетами на старте процесса ФГИУ смог отнести огромный объект в центре города к категории “малой приватизации”, как сельский магазин, не проводить независимую оценку имущественного комплекса и выставить его на продажу по стартовой цене, заниженной в три раза.

Отсутствие независимой оценки приведет к катастрофическому занижению стоимости, ведь государство не знает, сколько реально стоит объект, и поэтому не устанавливает минимальную цену, которую хочет получить при продаже”, – написал Александр Юрченко.

По его словам, аукцион по приватизации гостиницы “Днепр” “это масштабная коррупционная схема, в которую вовлечено руководство ФГИУ”.

Как сообщала ранее KV , 15 июля, состоялся аукцион по приватизации гостиницы “Днепр”, находящейся на Европейской площади в центре Киева . Победная ставка составила 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривны. В аукционе приняли участие 29 участников. Стартовая цена объекта составила 80,9 млн гривен. Победителем аукциона стала ООО “Смартленд” (*). Среди основателей данной фирмы был игрок в покер Ванхапелто Петтери, который связан с компанией Olympic Entertainment Group AS (Эстония), которая судится с Украиной из-за запрета на азартные игры в 2009 году.

* ПРАТ "ГОТЕЛЬ "ДНІПРО" (Код ЄДРПОУ : 02573547)

** ТОВ "СМАРТЛЕНД" (Код ЄДРПОУ: 38767326)