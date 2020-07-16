Зеленський нагородив Кравчука орденом Ярослава Мудрого І ступеня

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами першого президента України Леоніда Кравчука та народних депутатів попередніх скликань Анатолія Матвієнка (посмертно), Миколу Поровського, Олександра Барабаша й Мирослава Мотюка.

Відповідний указ №277/2020 опублікований на сайті Офіса президента.

В документі зазначається, щор нагороди присвоєно "за значний особистий внесок у справу державотворення, побудову незалежності Української держави, активну громадсько-політичну діяльність та з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України".

Президент, зокрема, нагородив народного депутата Ради I, III – VI, VIII скликань Анатолія Матвієнка (посмертно) та народного депутата І, II і IV скликань Миколу Поровського орденом Свободи.

Першого президента Леоніда Кравчука нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня. Таким чином він став одним з небагатьох повних кавалерів цього ордену поруч з такими людьми, як академіки Валерій Смолій, Володимир Горбулін, Василь Тацій, колишніми предстоятелями УПЦ МП Володимиром (Сабоданом) та УПЦ КП Філаретом (Денисенком).

Крім того, народних депутатів І скликання ВР Олександра Барабаша Зеленський нагородив орденом "За заслуги" I ступеня, Мирослава Мотюка - орденом "За заслуги" III ступеня.

Нагадаємо, сьогодні 16 липня, Україна відзначає 30-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет. У зв'язку із цим сьогодні Верховна Рада проводить урочисте засідання.