Зеленський нагородив Кравчука орденом Ярослава Мудрого І ступеня
Президент також відзначив держнагородами депутатів попередніх скликань.
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами першого президента України Леоніда Кравчука та народних депутатів попередніх скликань Анатолія Матвієнка (посмертно), Миколу Поровського, Олександра Барабаша й Мирослава Мотюка.
Відповідний указ №277/2020 опублікований на сайті Офіса президента.
В документі зазначається, щор нагороди присвоєно "за значний особистий внесок у справу державотворення, побудову незалежності Української держави, активну громадсько-політичну діяльність та з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України".
Президент, зокрема, нагородив народного депутата Ради I, III – VI, VIII скликань Анатолія Матвієнка (посмертно) та народного депутата І, II і IV скликань Миколу Поровського орденом Свободи.
Першого президента Леоніда Кравчука нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня. Таким чином він став одним з небагатьох повних кавалерів цього ордену поруч з такими людьми, як академіки Валерій Смолій, Володимир Горбулін, Василь Тацій, колишніми предстоятелями УПЦ МП Володимиром (Сабоданом) та УПЦ КП Філаретом (Денисенком).
Крім того, народних депутатів І скликання ВР Олександра Барабаша Зеленський нагородив орденом "За заслуги" I ступеня, Мирослава Мотюка - орденом "За заслуги" III ступеня.
Нагадаємо, сьогодні 16 липня, Україна відзначає 30-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет. У зв'язку із цим сьогодні Верховна Рада проводить урочисте засідання.