Зеленський нагородив Кравчука орденом Ярослава Мудрого І ступеня

Президент також відзначив держнагородами депутатів попередніх скликань.

Зеленський нагородив Кравчука орденом Ярослава Мудрого І ступеня
Фото: Макс Требухов

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами першого президента України Леоніда Кравчука та народних депутатів попередніх скликань Анатолія Матвієнка (посмертно), Миколу Поровського, Олександра Барабаша й Мирослава Мотюка.

Відповідний указ №277/2020 опублікований на сайті Офіса президента.

В документі зазначається, щор нагороди присвоєно "за значний особистий внесок у справу державотворення, побудову незалежності Української держави, активну громадсько-політичну діяльність та з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України".

Президент, зокрема, нагородив народного депутата Ради I, III – VI, VIII скликань Анатолія Матвієнка (посмертно) та народного депутата І, II і IV скликань Миколу Поровського орденом Свободи.

Першого президента Леоніда Кравчука нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня. Таким чином він став одним з небагатьох повних кавалерів цього ордену поруч з такими людьми, як академіки Валерій Смолій, Володимир Горбулін, Василь Тацій, колишніми предстоятелями УПЦ МП Володимиром (Сабоданом) та УПЦ КП Філаретом (Денисенком).

Крім того, народних депутатів І скликання ВР Олександра Барабаша Зеленський нагородив орденом "За заслуги" I ступеня, Мирослава Мотюка - орденом "За заслуги" III ступеня.

Нагадаємо, сьогодні 16 липня, Україна відзначає 30-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет. У зв'язку із цим сьогодні Верховна Рада проводить урочисте засідання.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У Гамбурзі повії влаштували протест з вимогою відновити роботу борделівУ Гамбурзі повії влаштували протест з вимогою відновити роботу борделів
Посольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на ДонбасіПосольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на Донбасі
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУМангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Зеленський про вбивство військового медика на Донбасі: Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиківЗеленський про вбивство військового медика на Донбасі: Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків
Внаслідок обстрілу бойовиків в Донецькій області постраждали двоє військовихВнаслідок обстрілу бойовиків в Донецькій області постраждали двоє військових
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський на урочистому засіданні Ради: "Шостий рік ми захищаємо суверенітет від російської агресії"Зеленський на урочистому засіданні Ради: "Шостий рік ми захищаємо суверенітет від російської агресії"
Зеленський виступив проти продовження карантину більш ніж на місяцьЗеленський виступив проти продовження карантину більш ніж на місяць
Зеленський звільнив посла України в ІталіїЗеленський звільнив посла України в Італії
Зеленський пообіцяв директорці МВФ незалежного голову НБУЗеленський пообіцяв директорці МВФ незалежного голову НБУ
Зеленський привітав Францію з Днем взяття БастиліїЗеленський привітав Францію з Днем взяття Бастилії
Зеленський про вбивство військового медика на Донбасі: Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиківЗеленський про вбивство військового медика на Донбасі: Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків
Зеленський виступив за лібералізацію візового режиму для туристів з Китаю та ІндіїЗеленський виступив за лібералізацію візового режиму для туристів з Китаю та Індії
Зеленський присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву, який загинув на Донбасі 10 липняЗеленський присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву, який загинув на Донбасі 10 липня
Зеленський привітав Дуду з перемогою на виборах і запросив в УкраїнуЗеленський привітав Дуду з перемогою на виборах і запросив в Україну
Доступна іпотека, кредитування під 5-7% і гідні зарплати стримають відтік кадрів за кордон, - ЗеленськийДоступна іпотека, кредитування під 5-7% і гідні зарплати стримають відтік кадрів за кордон, - Зеленський
Последние новости
Подгружаем последние новости