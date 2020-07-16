Суд закрыл дело в отношении депутата Киевсовета Людмилы Костенко, отказавшейся проходить освидетельствование на наличие алкоголя

Суд закрыл дело в отношении депутата Киевсовета Людмилы Костенко, отказавшейся проходить освидетельствование на наличие алкоголя

Соломенский райсуд Киева постановил закрыть производство об административном правонарушении депутата Киевсовета Людмилы Костенко, которая передвигалась 26 апреля с выключенными фарами за рулем автомобиля Mercedes. После остановки полицейскими Костенко отказалась проходить освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Пассажиром авто был замглавы Киевской горгосадминистрации Владимир Слончак, который набросился на полицейских и был после этого уволен со своего поста.

Как стало известно KV из сообщения издания “Наш Киев” со ссылкой на полный текст постановления суда по делу № 760/10252/20, судья вынес решение о закрытии производства в отношении Людмилы Костенко. 

“Закрыть производство в деле об административном правонарушении в отношении Костенко Л.В. Материалы дела об административном правонарушении в отношении Костенко Л.В. передать на рассмотрение трудового коллектива ООО "Общее предприятие "ПІТА-ХЛІБ""”, — говорится в документе, находящемся в распоряжении издания.

Отмечается, что указанная компания согласилась взять на поруки депутата Людмилу Костенко, где она работала экономистом. 

“Костенко Л.В. свою вину в совершении административного правонарушения признала полностью, искренне раскаялась и объяснила, что во время и в месте, указанных в протоколе, в состоянии алкогольного опьянения не была, но, действительно отказалась от прохождения осмотра на состояние алкогольного опьянения с помощью специального устройства "Драгер", поскольку на месте остановки было много сотрудников полиции, пассажир, который был в ее автомобиле, был задержан, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, оформление документов проводилось более полутора часов, поэтому она пребывала в стрессовом и истощенном состоянии”, — говорится в решении суда.

Судья указала, что при принятии решения о закрытии уголовного производства судья руководствовалась ст. 130 Кодекса Украины об административных нарушениях в редакции до 1 июля 2020 года, поскольку закон не имеет обратного действия. В частности, ч. 1 ст. 130 КУоАП в редакции от 7 июля 2016 года разрешает освобождать человека от административной ответственности с передачей материалов на рассмотрение трудового коллектива.

Напомним, что 27 апреля 2020 года, киевский городской голова Виталий Кличко уволил заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака. Также мэр Киева принес извинения правоохранителям и киевлянам за “недостойное поведение” Владимира Слончака.

Напомним, 26 апреля вечером в Киеве полицейские остановили автомобиль, передвигавшийся в темное время суток с выключенными фарами. За рулем находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко, она везла пассажира – заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. В процессе общения с полицейскими Владимир Слончак вышел из машины и набросился на одного из них с кулаками. Правоохранители задержали чиновника. 

По факту нападения Владимира Слончака на полицейского было начато уголовное производство. Санкция статьи, по которой начато производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Отметим, что Владимир Слончак с 12 декабря 2018 года занимал должность заместителя председателя КГГА

Фото: Наш Киев


Ольга Марийко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У Гамбурзі повії влаштували протест з вимогою відновити роботу борделівУ Гамбурзі повії влаштували протест з вимогою відновити роботу борделів
Посольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на ДонбасіПосольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на Донбасі
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУМангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Зеленський про вбивство військового медика на Донбасі: Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиківЗеленський про вбивство військового медика на Донбасі: Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків
Внаслідок обстрілу бойовиків в Донецькій області постраждали двоє військовихВнаслідок обстрілу бойовиків в Донецькій області постраждали двоє військових
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР передало дело экс-нардепа Пашинского в судГБР передало дело экс-нардепа Пашинского в суд
Подполковник СБУ попался на вымогательстве $250 тыс. по делу о гибели народного депутатаПодполковник СБУ попался на вымогательстве $250 тыс. по делу о гибели народного депутата
Чиновник КГГА и депутат Киевсовета обвинили друг друга в избиенииЧиновник КГГА и депутат Киевсовета обвинили друг друга в избиении
Нацполиция: дело Шеремета готово к передаче в судНацполиция: дело Шеремета готово к передаче в суд
Правоохранители задержали осужденного за госизмену бывшего крымского депутата ГанышаПравоохранители задержали осужденного за госизмену бывшего крымского депутата Ганыша
Зашедший в Раду от "Батькивщины" Сергей Евтушок принес присягу народного депутатаЗашедший в Раду от "Батькивщины" Сергей Евтушок принес присягу народного депутата
В Николаеве жена депутата областного совета найдена мертвой с огнестрельным ранением в головуВ Николаеве жена депутата областного совета найдена мертвой с огнестрельным ранением в голову
Дело о "продаже" должности главы Житомирской ОГА за $1,65 млн передали в судДело о "продаже" должности главы Житомирской ОГА за $1,65 млн передали в суд
Офис генпрокурора закрыл дело против Бахматюка и ПисарукаОфис генпрокурора закрыл дело против Бахматюка и Писарука
Разумков: говорить о повышении зарплат депутатам пока раноРазумков: говорить о повышении зарплат депутатам пока рано
Последние новости
Подгружаем последние новости