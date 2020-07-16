Суд закрыл дело в отношении депутата Киевсовета Людмилы Костенко, отказавшейся проходить освидетельствование на наличие алкоголя

Соломенский райсуд Киева постановил закрыть производство об административном правонарушении депутата Киевсовета Людмилы Костенко, которая передвигалась 26 апреля с выключенными фарами за рулем автомобиля Mercedes. После остановки полицейскими Костенко отказалась проходить освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Пассажиром авто был замглавы Киевской горгосадминистрации Владимир Слончак, который набросился на полицейских и был после этого уволен со своего поста.

Как стало известно KV из сообщения издания “Наш Киев” со ссылкой на полный текст постановления суда по делу № 760/10252/20 , судья вынес решение о закрытии производства в отношении Людмилы Костенко.

“Закрыть производство в деле об административном правонарушении в отношении Костенко Л.В. Материалы дела об административном правонарушении в отношении Костенко Л.В. передать на рассмотрение трудового коллектива ООО "Общее предприятие "ПІТА-ХЛІБ""”, — говорится в документе, находящемся в распоряжении издания.

Отмечается, что указанная компания согласилась взять на поруки депутата Людмилу Костенко, где она работала экономистом.

“Костенко Л.В. свою вину в совершении административного правонарушения признала полностью, искренне раскаялась и объяснила, что во время и в месте, указанных в протоколе, в состоянии алкогольного опьянения не была, но, действительно отказалась от прохождения осмотра на состояние алкогольного опьянения с помощью специального устройства "Драгер", поскольку на месте остановки было много сотрудников полиции, пассажир, который был в ее автомобиле, был задержан, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, оформление документов проводилось более полутора часов, поэтому она пребывала в стрессовом и истощенном состоянии”, — говорится в решении суда.

Судья указала, что при принятии решения о закрытии уголовного производства судья руководствовалась ст. 130 Кодекса Украины об административных нарушениях в редакции до 1 июля 2020 года, поскольку закон не имеет обратного действия. В частности, ч. 1 ст. 130 КУоАП в редакции от 7 июля 2016 года разрешает освобождать человека от административной ответственности с передачей материалов на рассмотрение трудового коллектива.

Напомним, что 27 апреля 2020 года, киевский городской голова Виталий Кличко уволил заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака. Также мэр Киева принес извинения правоохранителям и киевлянам за “недостойное поведение” Владимира Слончака.

Напомним, 26 апреля вечером в Киеве полицейские остановили автомобиль, передвигавшийся в темное время суток с выключенными фарами. За рулем находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко, она везла пассажира – заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. В процессе общения с полицейскими Владимир Слончак вышел из машины и набросился на одного из них с кулаками. Правоохранители задержали чиновника.

По факту нападения Владимира Слончака на полицейского было начато уголовное производство. Санкция статьи, по которой начато производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Отметим, что Владимир Слончак с 12 декабря 2018 года занимал должность заместителя председателя КГГА.

Фото: Наш Киев