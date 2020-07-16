Зеленський на урочистому засіданні Ради: "Шостий рік ми захищаємо суверенітет від російської агресії"

Президент України Володимир Зеленський завітав на урочисте засідання парламенту з нагоди 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України.

На засіданні присутні народні депутати України, які брали участь в ухваленні Декларації про державний суверенітет України. Нардепам I скликання вручатимуть державні нагороди та відзнаки Верховної Ради.

Перед засіданням відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України. До залу засідань внесли Декларацію про суверенітет.

Депутатам увімкнули історичні кадри підписання Декларації та проголошення Незалежності України. Парламентарі вшанували хвилиною мовчання всіх нардепів I скликання, які пішли з життя.

"Тисячолітня українська історія знає чимало документів, які стали фундаментальними для творення Української Держави. Декларація - один із них. Ми відзначаємо 30-у річницю від дня народження цього документа. 30 років тому був зроблений впевнений крок до здобуття Незалежності", - відзначив Зеленський.

Він заявив, що весь цивілізований світ бачить, що наша держава робить все для досягнення миру.

"Сьогодні, шостий рік поспіль, ми захищаємо свій суверенітет від російської агресії. Ми сплачуємо за це найвищу ціну – життя наших громадян. Сьогодні весь цивілізований світ визнає, що Україна робить все для настання такого бажаного миру. Того миру, де державний суверенітет буде панувати в реальності, а не папері. Ми втратили частину територій, своїх людей, але ми повинні повернути всі свої території, віру в правду і справедливість, щоб те, заради чого загинули наші герої, ніколи не виявилося марним", - додав Володимир Зеленський.

Президент закликав припинити "сварки, розбрат, маніпуляції та політичні ігрищі" та стати державними діячами.

Нагадаємо, що Декларація про державний суверенітет України була прийнята Верховною Радою Української PCP 16 липня 1990 року. У преамбулі Декларації підкреслювалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як "верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах".