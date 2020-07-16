В ФРГ назвали санкции США против Северного потока-2 противоречащими международному праву

В ФРГ назвали санкции США против Северного потока-2 противоречащими международному праву

Правительство Германии подвергло критике новые угрозы США о введении дополнительных ограничительных мер в отношении участников строительства газопровода "Северный поток - 2" из РоSSии в ФРГ. Соответствующее заявление обнародовано в четверг, 16 июля, Министерством экономики и энергетики Германии.

Берлин отвергает экстерриториальные санкции Вашингтона, поскольку считает их "противоречащими международному праву". "Это четкая позиция федерального правительства", - указали в министерстве, подчеркнув, что недавнее заявление госсекретаря США Майкла Помпео было "принято к сведению".

Глава американского внешнеполитического ведомства 15 июля предупредил, что участники проекта по строительству "Северного потока-2" подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года. "Это ясное предупреждение предприятиям: выходите из проекта, либо рискуйте получить неприятные последствия", - подчеркнул М.Помпео.

Госсекретарь уточнил, что дополнительные санкции коснутся не только "Северного потока - 2", но и части проекта "Турецкий поток". США и в прошлом пытались с помощью санкций сорвать строительство "Северного потока - 2". Из-за этого сооружение нового газопровода пришлось приостановить.

Между тем РоSSия раскритиковала угрозу Вашингтона, назвав ее примером политического давления и недобросовестной конкуренции.

МинПром по материалам DW

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