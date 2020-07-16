ВООЗ і ЮНІСЕФ стурбовані зниженням темпів вакцинації дітей через пандемію коронавірусу
Зниження рівня охоплення третьою дозою вакцини АКДП зафіксоване вперше за 28 років.
Всесвітня організація охорони здоров’я та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) констатують зменшення кількості вакцинованих дітей у всьому світі через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це йдеться в прес-релізі двох організацій.
Відповідно до даних, представлених ВООЗ та ЮНІСЕФ, перебої у наданні та отриманні послуг із імунізації можуть перекреслити попередній прогрес в охопленні більшого числа дітей та підлітків ширшим спектром вакцин. І це при тому, що рівень охоплення щепленнями протягом останнього десятиліття і так завмер на позначці 85%, підкреслюється в документі.
Зокрема повідомляється, що зниження рівня охоплення третьою дозою вакцини АКДП (що є показовою для уявлення про рівень охоплення щепленнями у світі) зафіксоване вперше за 28 років.
У заяві зазначено, що в Україні багато дітей пропустили планові щеплення через призупинення вакцинації навесні 2020 року внаслідок пандемії COVID-19.
Так, за даними Міністерства охорони здоров’я, на 1 червня 2020 року першу дозу вакцини від кору, краснухи, паротиту отримали 28,3% дітей віком 1 рік (41,9% за аналогічний період у 2019).
"Надзвичайно важливо, щоб в Україні, де минулого року реєструвалися випадки правця у дітей, дифтерії, а протягом 2017-2019 років більше 115 тисяч людей захворіли на кір, діти і дорослі продовжували отримувати щеплення від небезпечних інфекцій", - підсумовується у документі.
Ще в травні МОЗ повідомляло про критичне зниження в Україні рівня вакцинації від кору і краснухи. У міністерстві застерігали, що після коронавірусу можливі спалахи інших небезпечних хвороб.