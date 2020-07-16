СБУ поймала сотрудников Национальной академии наук на земельных махинациях на 300 млн гривен (фото)

Служба безопасности Украины задокументировала факты незаконной передачи столичных земельных участок стоимостью более 300 млн гривен сотрудниками Национальной академии наук Украины (НАНУ) под застройку многоквартирных жилкомплексов. Участки расположены вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения “Феофания”. Решением суда на эти земельные участки НАНУ наложен арест.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ .

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица НАНУ с нарушением требований постановления Кабинета министров и без обязательного согласования с Бюро Президиума Академии заключили с частными коммерческими структурами договоры на строительство комплекса многоквартирных жилых домов на землях учреждения. Участки расположены вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения “Феофания”.

Отмечается, что организаторы сделки противоправно передали застройщику земли общей площадью 24,5 гектара в постоянное пользование сроком на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участки в собственность.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ст. 356, ч. 3 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины правоохранители проводят обыски в Президиуме НАН для извлечения документальных материалов, подтверждающих противоправную деятельность. Решением суда на эти земельные участки НАНУ наложен арест.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщала KV , Градостроительно-земельная комиссия Киевсовета поддержала расторжение договора аренды земельного участка на пересечении ул. Маршала Малиновского и просп. Оболонского с ООО “Соллур". Инициатором принятия такого решения выступил представитель фракции “ВО “Свобода” в горсовете Владимир Назаренко. По заверению депутата, арендатор участка не выполнил свои обязательства по его застройке и планирует построить на нем вовсе не то, что предусмотрено Генпланом Киева . Вместе с тем, Нацполиция и прокуратура еще с февраля 2019 года расследуют факты возможного самоуправства при попытке застроить этот участок. Вероятно, судьба ЖК от ООО “Соллур”, которое входит в группу компаний Dragon Capital чешско-украинского бизнесмена Томаша Фиалы, в ближайшее время может быть предопределена.

Напомним, ООО “Кимет-Плюс” пыталось построить жилой комплекс по ул. Картвелишвили, 6 в Святошинском районе столицы с 2008 года. Из-за того что киевляне сопротивлялись, в 2018 году Киевсовет отказал этой компании в продлении договора аренды земли и сделал участок частью парка “Юность”. Теперь ООО “ДСК-Партнер”, связанное с “почетным строителем”, экс-депутатом нескольких созывов Киевсовета Петром Шилюком через суд требует от столичных властей возврата 5,5 млн гривен паевого взноса, которые несостоявшийся застройщик ранее заплатил в городской бюджет. Именно этой компании ООО “Кимет-Плюс” продало соответствующее право требования.

Фото: СБУ