Зеленський виступив проти продовження карантину більш ніж на місяць
"Усі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки".
Президент Володимир Зеленський вважає, що не варто поспішати продовжувати карантин більше ніж на місяць.
Про це глава держави заявив у четвер, 16 липня, під час традиційної селекторної наради за участю представників уряду і правоохоронних органів.
"Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти за розвитком ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не більше", - цитує Володимира Зеленського його пресслужба.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами, яка стосується карантину в Україні загалом.
Згідно з документом, регіони буде розділено на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень. Обмежувальні заходи вводитимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.
Нагадаємо, керівник управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан вважає, що адаптивний карантин у столиці може діяти до кінця 2021 року.
Кабмін увів в Україні адаптивний карантин з 22 травня до 22 червня. Повідомлялося, що обмеження будуть пом'якшувати раз на 10 днів за умови дотримання вимог. Перший етап пом'якшення в Україні почався з 12 травня - були відкриті парки, сквери, перукарні, салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів.
У червні Кабмін вирішив продовжити адаптивний карантин до 31 липня.