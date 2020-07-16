Рада приняла изменения в Избирательный кодекс

Верховная Рада (ВР) поддержала во втором чтении и в целом изменения в Избирательный кодекс, которые внедряют: мажоритарную систему выборов депутатов местных советов в только в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. человек, регистрацию кандидатов в электронной форме, внесение залога за участие в выборах для всех кандидатов. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) становится еще более “независимым” органом, а “подкуп” избирателей значительно ограничен стоимостью раздаваемых материалов.

Об этом KV стало известно из голосования за законопроект №3485 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства” 16 июля 2020 года.

За законопроект проголосовали 308 народных депутатов.

Как информировала KV , изменения в Избирательный кодекс устанавливают, что внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные выборы проводятся дважды в год:

в последнее воскресенье марта;

в последнее воскресенье октября.

Выборы депутатов сельского, поселкового совета, городского совета (города с количеством избирателей в 10 тыс. человек), районного в городе совета

будут проводиться по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория.

Сельских, поселковых и городских голов общин с населением до 90 тыс. человек будут избирать по мажоритарной избирательной системе относительного большинства.

Выборы мэров (городов, количество избирателей в которых равна или больше чем 90 тыс. избирателей) будут проводиться также по мажоритарной системе, но абсолютного большинства. То есть, если в первом туре никто не набрал 50% плюс 1 голос, два кандидата, набравших наибольшее количество голосов, переходят во второй тур.

Изменен также и порог “пропорциональной” системы выборов – выборы депутатов Верховного совета Крыма, областных, городских (города с количеством избирателей 15 тыс. и более человек) советов проводятся по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам кандидатов в депутаты. В нынешней редакции речь идет о городах с количеством избирателей 90 тыс. и более избирателей.

Количественный состав депутатов в местных советах будет зависеть от количества избирателей в округе:

до 5 тыс. избирателей – 22 депутата;

от 5 тыс. до 15 тыс. – 26 депутатов;

от 15 тыс. до 50 тыс. – 34 депутата;

от 50 тыс. до 100 тыс. – 38 депутатов;

от 100 тыс. до 250 тыс. – 42 депутата;

от 250 тыс. до 500 тыс. – 54 депутата;

от 500 тыс. до 1 млн – 64 депутата;

от 1 млн до 2 млн – 84 депутата;

свыше 2 млн – 120 депутатов.

Единые одномандатные городские избирательные округа по выборам мэров городов, в которых есть разделение на районы, делятся на избирательные территориальные округа, границы которых совпадают по границами районов, а соответствующее решение о создании таких избирательных округов не принимаются.

Утверждена форма избирательного бюллетеня.

Новые правила гласят, что избиратели будут голосовать за партию и за конкретного кандидата. И если кандидат набирает определенное количество голосов, то поднимется по региональному списку партии вверх. Кандидат должен набрать 25% от избирательной квоты, (количества голосов, достаточных для получения одного мандата в совете). Кандидаты, набравшие меньшее количество голосов, будут идти в списке в той же очередности, что и была подана партией.

Денежный залог для кандидатов от партий и кандидатов-самовыдвиженцев в депутаты сельского, поселкового, районного в городе, городского и районного совета, в многомандатном избирательном округе, устанавливается из расчета 20% месячной минимальной зарплаты.

Для кандидатов от партий на должность сельского, поселкового, городского головы (города с количеством избирателей до 90 тыс. человек) или самовыдвиженцев в едином одномандатном избирательном округе денежный залог составит месячную минимальную зарплату.

Для партии, выдвинувшей избирательный список кандидатов в депутаты городского (города с количеством избирателей 10 тыс. и более человек) или областного совета, кандидата на должность городского головы (города с количеством избирателей 90 тыс. и более человек), а также для самовыдвиженцев залог составит размер месячной минимальной зарплаты на каждые 10 тыс. избирателей соответствующего округа для каждого вида выборов отдельно.

Внесены изменения также в порядок формирования состава территориальных избирательных комиссий.

Увеличены сроки выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы, старосты – 40 дней (было 34 дня) до дня голосования и заканчивается за 30 дней (было 24 дня) до дня голосования.

ЦИК становится еще более “независимым” органом – никто не сможет уменьшать зарплату всех членов ЦИК, работников секретариата ЦИК, ее региональных и территориальных представительств. Кроме этого, запросы ЦИК в государственные органы и органы местного самоуправления должны должны быть удовлетворены безотлагательно в течение двух дней со дня их поступления.

В соответствии с изменениями теперь с помощью электронных сервисов может осуществляться:

регистрация кандидатов или ее отмена;

регистрации их представителей, уполномоченных и доверенных лиц, официальных наблюдателей;

внесение кандидатур в состав избирательных комиссий и замены членов избирательных комиссий.

С помощью электронных сервисов может осуществляться:

регистрация кандидатов или ее отмена;

регистрации их представителей, уполномоченных и доверенных лиц, официальных наблюдателей;

внесение кандидатур в состав избирательных комиссий и замены членов избирательных комиссий.

В таких случаях документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законов “Об электронных документах и ??электронном документообороте” и “Об электронных доверительных услугах" .

Законопроект уточняет процесс рассмотрения избирательной комиссией жалоб о нарушении избирательного права – определено четыре причины по которым точно откажут в удовлетворении жалобы:

Обжалуемое решение, действие или бездействие субъекта обжалования совершены в соответствии с законом, в пределах полномочий, предусмотренных законом, и не нарушают избирательные права избирателей, права и законные интересы других субъектов избирательного процесса.

Субъект обращения не доказал нарушение законодательства о выборах избирательной комиссией, а имеющихся доказательств недостаточно для установления этого факта.

Избирателем не доказаны нарушения избирательных прав и его личных интересов на участие в избирательном процессе.

На момент рассмотрения жалобы избирательной комиссией исправлены все нарушения – отменено обжалованное решение или другим способом восстановлены права субъекта обращения с жалобой.

Изменения могут существенно изменить ход ведения предвыборной агитации, так как отныне запрещено откровенный “подкуп” избирателей и ограничивается стоимость раздаваемых в процессе материалов.

Отметим также изменения в выборы президента: выдвижение кандидата в президенты на съезде (собрании, конференции) партии будет осуществляться под надзором члена ЦИК, который наделяется правом получать копии проектов решений и документов о созыве съезда. Документы для регистрации в ЦИК подаются не позднее чем за 50 дней (было 65 дней) до дня выборов.