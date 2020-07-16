Кирилл Шевченко: На посту главы НБУ не допущу неконтролируемой инфляции

Главный кандидат на должность главы НБУ Кирилл Шевченко на заседании финансового комитета Верховной Рады заявил, что особое внимание будет уделять стабильности гривны. Также он пообещал не допустить неконтролируемой инфляции.

Кирилл Шевченко: На посту главы НБУ не допущу неконтролируемой инфляции

«Нет» неконтролируемой инфляции

«На должности главы НБУ я не допущу неконтролируемой инфляции и эмиссии», — заявил Шевченко. По его убеждению, для этого у Нацбанка есть все необходимые инструменты монетарной политики.

«Да» курсовой стабильности

Шевченко подчеркнул, что приоритетным для него будет вопрос курсовой стабильности. При этом он обратил внимание на проблему волатильности национальной валюты.

«Любая волатильность вызывает турбулентность среди избирателей в том числе. И 40% волатильности – 20% в одну сторону и 20% в другой, – это, как по мне, не допустимо. Поэтому на этот вопрос я лично буду обращать наибольшее внимание», — заявил он.

В целом, по словам Кирилла Шевченко, его программа деятельности пока еще формируется. Он подчеркнул, что она не может быть создана и презентована без участия Совета НБУ.

Хроника событий

  • Глава Нацбанка Яков Смолий 1 июля подал заявление об отставке из-за политического давления. Президент принял заявление, 3 июля отставку поддержала Рада.

  • До назначения нового председателя его обязанности выполняет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Правление, помимо нее, включает еще четырех заместителей.

  • Многие эксперты изначально называли Кирилла Шевченко одним из наиболее вероятных кандидатов на пост председателя НБУ.

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