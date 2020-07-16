Рада назначила нового главу Национального банка

Депутаты Верховной Рады Украины назначили нового главу Нацбанка. Как сообщается, место Смолия занял человек с огромным опытом работы в банковской сфере.

Руководителем Национального банка стал Кирилл Шевченко. До этого времени новый глава НБУ занимал пост главы правления государственного Укргазбанка. Кандидатуру Кирилла Шевченко поддержали 332 народных депутата.

В своем выступлении перед нардепами новый глава НБУ заявил, что во время карантина банковская система Украины доказала свою зрелость. Благодаря этому экономика страны понемногу начинает выходить из карантинных ограничений, но стагнация все еще продолжается. По словам Кирилла Шевченко, его первые шаги на посту руководитеся Национальным банком будут направлены на выход из кризисной ситуации.

«Во-первых, я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы … Во-вторых, НБУ и дальше будет продолжать мероприятия относительно усиления финансовой стойкости банков: нужно усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48 %…» – заявил Шевченко.

Кирилл Шевченко по образованию экономист, он окончил Харьковский государственный экономический университет. Много лет работал в должности экономиста в кредитных отделах Украинского кредитного банка, банка «Аваль». В начале 2000-х занимал должность первого заместителя главы правления банка «Финансы и кредит». С 2006 года Шевченко возглавлял правление Государственного ипотечного учреждения. В 2009-м был назначен советником премьер-министра Украины и стал первым замглавы правления Укргазбанка.

Кроме того, Кирилл Шевченко успел поработать председателем правления ЧАО «Украинская стратегическая группа», главой правления АО «СКПД» и советником секретариата председателя Ощадбанка. В 2014-м снова вернулся в Укргазбанк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после ухода Якова Смолия с должности главы НБУ оказался перед сложным выбором. Претендентов на ответственный пост было достаточно, однако в такой сложный для Украины период глава Нацбанка должен быть лучшим из лучших профессионалов.