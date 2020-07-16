Рада за 101 день до виборів почала розглядати правки у виборче законодавство

Верховна Рада за 101 день до наступних місцевих виборів почала розглядати правки до виборчого законодавства.

Відповідно до запропонованих змін, місцеві вибори в жовтні 2020-го можуть пройти за новими правилами та виборчою системою. Законопроєкт має майже 4000 правок до виборчого законодавства.

Нагадаємо, що 15 липня під парламентом мітингували представники місцевого самоврядування з усієї України, мери різних міст і депутати місцевих рад. Участь в акції брав і мер Києва Віталій Кличко.

Головною вимогою мітингарів було не підтримувати в другому читанні законопроєкт №3485 щодо зміни виборчого законодавства з поправками.

Перша правка встановлює, що право висувати кандидатів у місцеві ради матимуть лише політичні партії чи їхні осередки. Друга закріплює імперативний представницький мандат - партія зможе відкликати депутата місцевої ради, якщо його діяльність, на думку партії, не відповідає її програмі.

Ці правки позбавляють права обиратися шляхом самовисування, якщо чисельність мешканців населеного пункту перевищує встановлений поріг у 10 тис. мешканців.

Третя правка, яку пропонували ухвалити, зменшує поріг для застосування системи виборів абсолютної більшості міського голови (перемога в один тур - 51% голосів або вибори у два тури).

На початку липня 2020-го парламентський комітет з питань організації держвлади, місцевого самоуправління, регіонального розвитку рекомендував ввести партійну систему на місцевих виборах для всіх населених пунктів, де живе понад 10 тис. мешканців.

Таким чином самовисування можливе в громадах до 10 тис. (раніше - до 90 тис.). Громадська мережа "Опора" зазначила, що ця правка у Виборчий кодекс порушує міжнародні норми.