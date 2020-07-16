Рада назначила Уруского вице-премьером по промышленности

Рада назначила Уруского вице-премьером по промышленности

Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьера-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.

Как сообщалось, проект постановления о назначении Олега Уруского на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины был зарегистрирован под №3827 10 июля.

Однако позже Кабмин из-за технической ошибки отозвал проект постановления о назначении О.Уруского. В дальнейшем премьер-минстр Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную Раду проект постановления о назначении О.Уруского вице-премьер-министра по ОПК.

О.Уруский, 1963 г.р., - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996г). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли.

С начала апреля 2020 года О.Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина – компания Boeing.

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