Украина будет сотрудничать с Германией по применению водородных технологий

И.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура вместе с представителями Минэнерго Украины провел переговоры с экспертами Немецкого энергетического агентства DENA о продолжении сотрудничества и определения наиболее актуальных для Украины и Германии направлений работы.



"Мы ценим плодотворное и результативное партнерство с одной из ведущих стран ЕС - Германией. Учитывая вызовы и мировые тренды устойчивого развития мы заинтересованы продолжить взаимосвязи, обмен опытом и способствовать практическим результатам, чтобы решить насущные вопросы: развитие потенциала Украины по использованию водорода; внедрение систем аккумулирования энергии для балансировки энергосистемы; имплементация директив ЕС в сфере энергоэффективности; повышение энергоэффективности, в т.ч. в университетах и ??другие", - отметил К.Гура.



В свою очередь, представители DENA подтвердили необходимость усилить взаимодействие в указанных вопросах и обратили внимание, в частности, планы Германии по использованию водорода. DENA готова делиться своими исследованиями в этой теме.



Эксперты также подчеркнули, что DENA избрано одним из партнеров в реализации будущего энергетического партнерства между Украиной и Германией. В июне текущего года было одобрено распоряжение правительства Украины "О подписании Совместного заявления о намерениях между Правительством Украины и Правительством Федеративной Республики Германия о начале энергетического партнерства".



Сотрудничество в рамках Совместного заявления позволит Украине перенять опыт Германии в успешной трансформации угольной отрасли и вместе с международными партнерами активно работать над созданием новой экономики в угледобывающих регионах.



