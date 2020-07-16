Украинский рынок госзакупок беспрецедентно открыт для многих стран – замминистра экономики Качка

Украинский рынок госзакупок беспрецедентно открыт для многих стран – замминистра экономики Качка

Украинский рынок государственных закупок является беспрецедентно открытым. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка, выступая на круглом столе "Локализация в машиностроении: как Украине победить в конкуренции".

"Так или иначе, вопрос пересмотра доступа иностранной продукции к украинским государственным закупкам висел в воздухе давно и серьезно, потому что наш рынок государственных закупок беспрецедентно открытый. Нет ни одного рынка, который бы был настолько открыт в одностороннем порядке", - сказал он.

Т.Качка отметил, что существующая на сегодня система государственных закупок была выстроена с главной целью побороть коррупцию. "В определенный момент был большой запрос в обществе чтобы у нас прозрачность, открытость и максимальная эффективность системы закупок должна решить большинство проблем госзакупок именно с точки зрения государственных финансов, а не с точки зрения экономики", - подчеркнул он.

В то же время Т.Качка оценил нынешнюю систему госзакупок как "хорошую". "Но с точки зрения доступа продукции мы действительно очень сильно открыты в одностороннем порядке к 80% всех стран. Особенно в одностороннем порядке открыты для Казахстана, Беларуси и Турции", - отметил замминистра экономики.

При этом он обратил внимание на то, что Украина имеет взаимный доступ к рынкам ряда стран, в частности Европейского Союза, США, Швейцарии, Норвегии, Японии, Австралия, Молдовы. "Мы им пообещали доступ на свой рынок и получили доступ на их рынок. Но это не означает что мы не можем нюансами наполнять наше законодательство. Тот же ЕС достаточно активно говорит о том, что это преимущество иметь доступ к европейскому рынок госзакупок, и подсказывает всем государствам как это правильно сделать. И мы свою систему тоже должны настроить", - резюмировал Т.Качка.

Как сообщалось, вчера парламентский комитет по вопросам экономического развития поддержал законопроект о локализации №3739. Законопроект распространяется на четыре подотрасли машиностроения: железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение. При этом предполагается требование локализации на уровне 25-40% с 2021 года с дальнейшим повышением на 15% с 2024 года.



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