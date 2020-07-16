У Москві затримали понад 140 людей на акціях за Росію без Путіна

Зміни до Конституції РФ дозволяють Путіну перебувати при владі до 2036 року

Російська поліція 15 липня затримала в Москві понад 140 людей, які протестували проти затверджених конституційних змін, що дозволяють президентові РФ Володимиру Путіну перебувати при владі до 2036 року.

Фото: meduza.io

Серед затриманих були виконавчий директор правозахисної групи "Відкрита Росія" Андрій Пивоваров, політик Юлія Галяміна та її дочка, передає Радіо Свобода.

Сотні людей зібралися на площі Пушкіна в Москві, скандуючи "Путін у відставку" та "Путін шахрай". Вони офіційно підписали петицію проти конституційних змін, які були схвалені під час загальнонаціонального голосування, проведеного між 25 червня та 1 липня.

Не покажут на 1-ом!#россия #москва #хабаровск pic.twitter.com/cqV1PqC7lP

— Президент Зурумбии Шпайзман ? (@Prezident_of_Zu) July 15, 2020

Також учасники акції скандували "Москва, виходь!"

Люди скандируют "Москва выходи" pic.twitter.com/J4bJsaHhcq

— Юля Зараза (@o_zaraza) July 15, 2020

За даними ОВД-Инфо, мітинг був несанкціонованим - влада Москви відмовила в його проведенні на підставі указу мера столиці РФ Собяніна від 5 березня.

Однак група активістів все одно провела захід, почавши ходу з подальшим перекриттям проїжджої частини і створенням перешкод у дорожньому русі.

Акції протесту через "обнулення" президентських термінів Путіна відбулися і в Петербурзі.

Нагадаємо, зміни до Конституції РФ були прийняті на всеросійському плебісциті, що проходив з 25 червня по 1 липня.Його рішення не мають обов'язкової сили. З-поміж іншого, поправки до Конституції дозволяють президенту Путін балотуватися ще на два президентські терміни після того, як його чинний президентський термін закінчиться в 2024 році.

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