У Москві затримали понад 140 людей на акціях за Росію без Путіна

Зміни до Конституції РФ дозволяють Путіну перебувати при владі до 2036 року

Російська поліція 15 липня затримала в Москві понад 140 людей, які протестували проти затверджених конституційних змін, що дозволяють президентові РФ Володимиру Путіну перебувати при владі до 2036 року.

Фото: meduza.io

Серед затриманих були виконавчий директор правозахисної групи "Відкрита Росія" Андрій Пивоваров, політик Юлія Галяміна та її дочка, передає Радіо Свобода.

Сотні людей зібралися на площі Пушкіна в Москві, скандуючи "Путін у відставку" та "Путін шахрай". Вони офіційно підписали петицію проти конституційних змін, які були схвалені під час загальнонаціонального голосування, проведеного між 25 червня та 1 липня.

Також учасники акції скандували "Москва, виходь!"

За даними ОВД-Инфо, мітинг був несанкціонованим - влада Москви відмовила в його проведенні на підставі указу мера столиці РФ Собяніна від 5 березня.

Однак група активістів все одно провела захід, почавши ходу з подальшим перекриттям проїжджої частини і створенням перешкод у дорожньому русі.

Акції протесту через "обнулення" президентських термінів Путіна відбулися і в Петербурзі.