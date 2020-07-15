Українське посольство в Єревані закидали борщем

Вірмен обурило, що Україна підтримала Азербайджан.

Українське посольство в Єревані закидали борщем
Фото: скрин видео NEWS AM

У Єревані облили борщем посольство України через заяви Києва про підтримку територіальної цілісності Азербайджану.

Про це в середу, 15 липня, повідомляють Новини-Вірменія.

Перед диппредставництвом пройшла акція протесту.

"Ми прийшли, щоб передати вам "зварений вами борщ", і хочемо вам сказати: їжте його і мовчіть", - заявив один з учасників.

Після цього учасники мітингу кинули в будівлю кілька пластикових посудин з борщем. При цьому вони скандували: "Україно, не провокуй!", "Україно, не сприяй агресору!"

12 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої. Сторони звинуватили одна одну у провокаціях. Наступного дня МЗС України виступило за політичне врегулювання ситуації на основі поваги до суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану. Після цього українського посла викликали в МЗС Вірменії.

Між Єреваном і Баку триває багаторічна суперечка через Нагірний Карабах. У 1991 році регіон, переважно населений вірменами, проголосив незалежність від Азербайджану, який спробував повернути його силою. Через три роки сторони за посередництва Росії підписали протокол про перемир'я, але періодично військові дії поновлюються.

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