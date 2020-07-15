Денісова: "РФ утискає свободу слова, називаючи це екстремізмом"

У зону ризику потрапляє кожен хто скаже, що Крим – це Україна.

Денісова: "РФ утискає свободу слова, називаючи це екстремізмом"
Фото: Людмила ДенисоваФБ

Ухвалений Державною думою Російської Федерації у першому читанні законопроект пропонує визначити, що заклики на підтримку територіальної цілісності України прирівнюються до екстремізму. Зазначений проект передбачає, що РФ матиме право видворити будь-кого з її території, чиї дії або висловлювання, на думку окупанта, загрожують територіальній цілісності та суверенітету Росії.

Тобто, в зону ризику потрапляє кожен хто скаже, що Крим – це Україна.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Український омбудсман переконана, що таким чином агресор вирішив посилити утиски громадян України, які після російської окупації залишилися проживати на півострові, мають проукраїнську позицію і висловлюють її.

"Таким чином країна-агресор порушує 10 статтю Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає, зокрема свободу дотримуватися своїх поглядів та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів", - вважає Денісова.

Вона нагадала, що резолюцією Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України № 68/262 світ підтвердив, що ніколи не визнає насильницької зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Адже згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" територія півострова є тимчасово окупованою внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Український омбудсман закликала міжнародних партнерів ще рішучіше підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності та непорушності міжнародно визнаних кордонів, оскільки Автономна Республіка Крим – невід'ємна складова частина України.

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