Першим заступником міністра культури став Ростислав Карандєєв

Він був радником міністра Нищука та заступником Кириленка.

Першим заступником міністра культури став Ростислав Карандєєв
Ростислав Карандєєв
Фото: facebook.com/karandieiev

Уряд на засіданні 15 липня призначив Ростислава Карандєєва першим заступником міністра культури та інформаційної політики.

Як зазначено на сайті Мінкультури, Карандєєв з 1995 по 1997 роки був головним спеціалістом проблемно-аналітичного відділу, керівником пресслужби Київської міської державної адміністрації. У 1998 році – голова Асоціації громадянського співробітництва "Київ".

3 1998 по 2002 роки - заступник голови з гуманітарних питань Харківської, а після адміністративно-територіальної реформи, Дніпровської районних державних адміністрацій міста Києва.

У 2002 році – директор Центру соціальних служб для молоді Київської міської державної адміністрації.

2002-2004 роки – начальник Головного управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Київської міської державної адміністрації.

У 2005 році – голова Ради Фонду гуманітарних програм міста Києва.

У 2007 році - радник Міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту.

З 2008 по 2010 роки – заступник Міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту.

З 2010 по 2014 роки – Голова Ради Фонду гуманітарних програм міста Києва.

У 2014 році – радник Міністра культури України.

21 січня 2015 року розпорядженням Кабінету Міністрів України призначений заступником Міністра культури України.

Розпорядженням КМУ в 2016 році за підсумками конкурсу призначено державним секретарем Міністерства культури України.

Також він був депутатом II, III та IV скликань Київради. Очолював партію "Молода Україна" та був головою київського відділення Українського фонду культури.

За даними програми "Наші гроші", Карандєєв спільно з Ігорем Баленком був одним зі співзасновників юрособи партії "УДАР Віталія Кличка".

Нагадаємо, що до цього першим заступником міністра культури була Світлана Фоменко. Вона отримала цю посаду в 2016 році, коли очільником Мінкультури був Євген Нищук. Розпорядження про її звільнення було підписано ще прем'єр-міністром Олексієм Горнчаруком у грудні 2019.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"
У Гамбурзі повії влаштували протест з вимогою відновити роботу борделівУ Гамбурзі повії влаштували протест з вимогою відновити роботу борделів
Посольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на ДонбасіПосольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на Донбасі
Внаслідок обстрілу бойовиків в Донецькій області постраждали двоє військовихВнаслідок обстрілу бойовиків в Донецькій області постраждали двоє військових
Литва слідом за Латвією заборонила трансляцію каналів RTЛитва слідом за Латвією заборонила трансляцію каналів RT
Блок рекламы


Похожие новости
Рада визначила своїх представників у складі комісії з проведення конкурсу на посаду глави ДБРРада визначила своїх представників у складі комісії з проведення конкурсу на посаду глави ДБР
Україні варто сфокусуватися на впровадженні внутрішніх комплексних реформ, - голова представництва НАТОУкраїні варто сфокусуватися на впровадженні внутрішніх комплексних реформ, - голова представництва НАТО
Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ СитникаРада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника
Комбриг розповів обставини загибелі військового медика на ДонбасіКомбриг розповів обставини загибелі військового медика на Донбасі
Президент Косова постав перед Гаазьким трибуналомПрезидент Косова постав перед Гаазьким трибуналом
Скандальний екскерівник МОЗ Лазоришинець став заступником голови Медичної ради при міністерствіСкандальний екскерівник МОЗ Лазоришинець став заступником голови Медичної ради при міністерстві
ВООЗ заявила, що ситуація з COVID-19 ставатиме "гірше і гірше"ВООЗ заявила, що ситуація з COVID-19 ставатиме "гірше і гірше"
Свідок розмови Трампа і Зеленського подав у відставкуСвідок розмови Трампа і Зеленського подав у відставку
СБУ задержала в Киеве внештатного представителя спецслужб РФ (видео)СБУ задержала в Киеве внештатного представителя спецслужб РФ (видео)
НАЗК склало і вручило президентові України два протоколи у зв\'язку з адміністративними порушеннямиНАЗК склало і вручило президентові України два протоколи у зв\'язку з адміністративними порушеннями
Последние новости
Подгружаем последние новости