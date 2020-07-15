Кабмин предлагает Раде установить штрафы за “безмасочный режим” в общественных местах и помещениях, в магазинах и на транспорте

Правительство Дениса Шмыгаля разработало и утвердило для внесения в Верховную Раду (ВР) законопроекты, предусматривающие штрафы за появление в публичных помещениях и в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. При этом, штрафовать будут как учреждения и организации за допуск граждан без масок, так и самих нарушителей.

Об этом KV стало известно в ходе заседания Кабинета министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля 15 июля 2020 года.

Правительственный проект закона "О внесении изменений в Закон Украины" Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения "по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" устанавливает административную ответственность (штраф в размере от 3400 до 5100 гривен) на учреждения и субъекты хозяйствования за нахождение на их территории граждан без масок.

“За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты – предприятие, учреждение, организация, гражданин – субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан”, – говорится в проекте документа.

Другой одобренный Кабмином законопроект – “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)” – предполагает наказание штрафом (от 170 до 255 гривен) самих граждан, не соблюдающих в публичных местах масочный режим.

“Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, – влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых рублей”, – устанавливает проект закона.

В пояснительных записках к законопроектам сказано, что, как известно, постановлением Кабмина от 20 мая с.г. ( №392 ) предусмотрено, что на период действия карантина запрещено пребывать без маски в общественных зданиях и помещениях, в помещениях общепита и магазинах, а также пользоваться общественным транспортом.

"Вместе с тем ослабление карантинных мероприятий, к сожалению, обществом воспринимается как отмена карантина. Среди населения Украины возникла устойчивая тенденция пренебрежения рекомендациями в части ношения в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте средств индивидуальной защиты", – пишут авторы законопроекта и предлагают штрафовать нарушителей масочного режима.

Напомним, Из-за роста количества больных Кабинет министров Украины продлил действие карантина до 31 июля 2020 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 17 июня, путем внесения изменений в ряд актов Кабинета Министров, которыми были установлены карантинные ограничения.