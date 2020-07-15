Кабмин предлагает Раде установить штрафы за “безмасочный режим” в общественных местах и помещениях, в магазинах и на транспорте
Правительство Дениса Шмыгаля разработало и утвердило для внесения в Верховную Раду (ВР) законопроекты, предусматривающие штрафы за появление в публичных помещениях и в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. При этом, штрафовать будут как учреждения и организации за допуск граждан без масок, так и самих нарушителей.
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“За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты – предприятие, учреждение, организация, гражданин – субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан”, – говорится в проекте документа.
Другой одобренный Кабмином
“Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, – влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых рублей”, – устанавливает проект закона.
В пояснительных записках к законопроектам сказано, что, как известно, постановлением Кабмина от 20 мая с.г. (
"Вместе с тем ослабление карантинных мероприятий, к сожалению, обществом воспринимается как отмена карантина. Среди населения Украины возникла устойчивая тенденция пренебрежения рекомендациями в части ношения в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте средств индивидуальной защиты", – пишут авторы законопроекта и предлагают штрафовать нарушителей масочного режима.
Напомним, Из-за роста количества больных Кабинет министров Украины продлил действие карантина до 31 июля 2020 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 17 июня, путем внесения изменений в ряд актов Кабинета Министров, которыми были установлены карантинные ограничения.
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