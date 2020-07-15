Попереднього голову ОДА було затримано через хабарництво.

Президент Володимир Зеленський пропонує Кабінету міністрів схвалити призначення головою Кіровоградський обласної державної адміністрації депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Богдана Торохтія.

Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Однак претендент на посаду голови Кіровоградської області не прийшов на засідання Кабміну.

"Сьогодні Кабмін мав погодити призначення Торохтія Богдана на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Але Богдан так і не прийшов на засідання Кабміну", - написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

З трансляції засідання уряду відомо, що питання про схвалення кандидатури на посаду голови Кіровоградської ОДА було внесене до порядку денного, однак в зв'язку з тим, що кандидат на засідання не прийшов, питання перенесли на наступне засідання.

При цьому під час обговорення цього питання в ході трансляції кандидатура не озвучувалася.

36-річний Богдан Торохтій народився в Кіровограді. В Раду пройшов під №105 за списком партії "Слуга народу".

До обрання депутатом був юрисконсультом в філії Державної продовольчо-зернової корпорації "Одеський зерновий термінал".

Нагадаємо, 25 червня НАБУ за підозрою в хабарництві затримало голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. САП просила суд заарештувати його із заставою 12 млн гривень.

27 червня Зеленський звільнив Балоня з посади голови Кіровоградської обладміністрації.