На митинге под Верховной Радой мэр Кличко выступил против “партизации” местных выборов (видео)
Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко на акции протеста под стенами Верховной Рады призвал народных депутатов не принимать законопроект №3485 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства”.
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“Я здесь встретил много моих коллег – мэров городов, которые приехали со всей страны. Потому что мы хотим, чтобы нас услышали. И учитывали интересы общин: и маленьких поселков и крупных городов. Ведь лучше, чем мэры, никто не понимает проблем местного самоуправления. Потому что мэры каждый день общаются с жителями, решают их проблемы. Мы собрались на мирную акцию, чтобы совместными усилиями не допустить внесения антидемократических и, можно сказать, диктаторских изменений в избирательное законодательство относительно местных выборов. Мы выступаем против тотальной партизации местных советов и против введения “императивного” мандата. Ведь местный депутат должен быть слугой общества, а не той или иной партии. Нет партийных цветов. Есть депутат, представляющий общество” – подчеркнул Виталий Кличко.
Он отметил, что введение пропорциональной избирательной системы в селах, поселках и городах, где количество избирателей менее 90 тыс. человек, лишит жителей общин возможности влиять на принятие решений через мажоритарных депутатов.
“Партизация местных советов вернет всех нас к советской системе, когда к власти допускали только членов партии. Недопустимо менять избирательную систему местных выборов непосредственно перед выборами. Это противоречит европейским и мировым стандартам”, – добавил Виталий Кличко.
Отмечается, что под стенами Верховной Рады мэры и представители местного самоуправления требуют от народных депутатов не голосовать за введение пропорциональной избирательной системы на местных выборах в общинах с количеством избирателей менее 90 тыс. человек и уменьшение порога до 75 тыс. избирателей для применения системы выборов городского головы в два тура (системы абсолютной большинства). Также представители местного самоуправления выступают против закрепления “императивного” представительского мандата для депутатов местных советов. Ведь право отозвать депутата в законопроекте предлагается предоставить партиям и их ячейкам, а не обществу.
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Напомним, что сегодня, 15 июля, Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных всеукраинских местных выборов на 25 октября 2020 года. На временно оккупированных территориях Донбасса и в незаконно аннексированном Крыму выборов не будет. В частности, не назначены выборы в Луганский и Донецкий облсоветы.
Фото: скрин видео