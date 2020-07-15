Рада прийняла за основу законопроєкт про медіацію

Законопроєкт №16417/0/2-20 унормовує медіацію відповідно до європейського законодавства

Рада прийняла за основу законопроєкт про медіацію
Фото: nus.org.ua

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про медіацію №16417/0/2-20, який дозволяє врегулювати суперечки без судових розглядів.

За це проголосували 339 нардепів.

Співавтор альтернативного законопроєкту Андрій Клочко у своєму виступі закликав підтримати основний, врахувавши положення, які більш повно прописані в альтернативному. Зокрема, це питання про набуття права на заняття медіацією, відповідність медіатора, зупинення та припинення права на медіацію, самоврядування медіаторів.

Також законопроєкт унормовує медіацію відповідно до європейського законодавства. Також альтернативний законопроєкт передбачає, що особа не може бути допитана як свідок у кримінальному провадженні, в якому вона брала участь як медіатор, регулює надання медіаторові статусу самозайнятої особи або суб'єкта підприємницької діяльності.

Голова Комітету Ради з питань правової політики Андрій Костін доповів про рішення щодо обох законопроєктів. Він повідомив, що комітет рекомендує прийняти за основу законопроєкт №3504, врахувавши при доопрацюванні до другого читання зауваження і пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи, окремі положення альтернативного законопроєкту №3504-1.

Нагадаємо, в лютому 2019 року Рада VIII скликання провалила законопроєкт про медіацію. Тоді в ньому пропонували визначити як альтернативний (позасудовий) метод вирішення суперечок, за допомогою якого сторони намагаються в рамках структурованого процесу самостійно, на добровільних засадах досягти згоди для вирішення спору за допомогою медіатора (незалежної і нейтральної сторони).

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