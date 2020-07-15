Рада підтримала призначення місцевих виборів на 25 жовтня

В ОРДЛО та Криму виборів не буде.

Рада підтримала призначення місцевих виборів на 25 жовтня
Фото: nus.org.ua

Парламент на засіданні 15 липня проголосував за проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня. Вибори призначаються в усі місцеві ради, а не тільки в обласні ради та Київ, як було в першій редакції постанови.

Документ підтримали 326 нардепів, оголосив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. На тимчасово окупованих територіях виборів не буде.

"Призначити чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад (крім визначених пунктами 2 і 3 цієї Постанови) та Київського міського голови на неділю 25 жовтня 2020 року. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областях не призначаються і не проводяться", - йдеться у постанові.

Нагадаємо, що нардепи мали голосувати за призначення місцевих виборів ще в понеділок, 13 липня, однак Верховна Рада перенесла розгляд.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що питання призначення виборів розглянуть після внесення до постанови правок щодо включення районних рад до переліку місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

В опозиції текст постанови назвали порушенням Конституції. Так, нардеп фракції "Голос" Роман Лозинський підкреслив, що "монобільшість хотіла призначити чергові вибори лише в обласні ради та у місті Києві, мера та депутатів Київради. У той самий час абсолютно неконституційно делегуючи ЦВК повноваження призначати вибори у нових районах, які ще не створені".

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