Суд залишив під вартою підозрюваного у справі Гандзюк Мангера до 11 вересня

Він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання СБУ.

Суд залишив під вартою підозрюваного у справі Гандзюк Мангера до 11 вересня
Фото: LB.ua

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про продовження строку тримання під вартою підозрюваного в замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера до 11 вересня 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Офіса генпрокурора.

Напередодні Київським апеляційним судом також було визнано законним застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та було відмовлено у задоволенні апеляційних скарг його захисників.

Мангер перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки України.

Строк тримання під вартою іншого підозрюваного в організації нападу на Гандзюк раніше було продовжено до 24 серпня 2020 року.

"Також, у зв’язку із зволіканням підозрюваними та їхніми захисниками при ознайомленні із матеріалами кримінального провадження, судом задоволено клопотання прокурора та встановлено граничний строк такого ознайомлення до 24 липня 2020 року. Після цього прокурором Офісу Генерального прокурора до суду буде скеровано обвинувальний акт", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 16 червня Мангера затримали в Херсоні і під конвоєм привезли до Києва на виконання рішення Печерського районного суду Києва. Мангер просив звільнити його з-під варти та наголошував на причетності до вбивства генерала СБУ Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфу.

31 липня 2018 року в Херсоні облили концентрованої сірчаної кислотою активістку Гандзюк біля її будинку. 4 листопада вона померла.

Фігуранти справи - голова Херсонської облради Мангер, помічник народного депутата Ігоря Павловського, екс-учасник АТО Сергій Торбін і Олексія Левін (Москаленко) звинувачуються в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 (види співучасті), п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування СБУ вважає Мангера замовником нападу на Гандзюк. За версією слідства, він за попередньою змовою з помічником-консультантом депутата Херсонської облради Олексієм Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які привели до її смерті.

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