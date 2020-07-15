Неповнолітній житель Львівщина втік з дому, щоб воювати на Донбасі

Його знайшли у Слов'янську і передали батькам.

Неповнолітній житель Львівщина втік з дому, щоб воювати на Донбасі
Фото: vchasnoua.com

На блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області правоохоронці затримали 17-річного мешканця Пустомитівського району Львівської області, який вирішив захищати Україну.

Про це повідомляється на сайті поліції.

13 липня у поліцію з заявою про зникнення свого 17-річного сина, Дениса Лагодича, звернувся мешканець села Гринів. Чоловік повідомив, що напередодні близько 22:00 хлопець пішов з дому, після чого зв'язок з ним був втрачений.

Правоохоронці оголосили неповнолітнього в розшук. Орієнтування на безвісно зниклого були розіслані у територіальні підрозділи НПУ.

"Сьогодні, 15 липня, поліцейські розшукали хлопця у зоні проведення ООС - на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області. За його словами, він мав намір приєднатись до військових та зі зброєю в руках захищати незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Правоохоронці порадили Денису почекати кілька років, здобути за цей час відповідні знання та навички, після чого реалізовувати свої плани у передбачнений законом спосіб. Хлопець здоровий та неушкоджений, невдовзі правоохоронці повернуть його додому", - розказали в Нацполіції.

Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський підписав указ про військовий призов у 2020 році. Він буде проходити шість місяців: в квітні-червні і жовтні-грудні. Призову підлягатимуть юнаки та чоловіки у віці 18-27 років, а не 20-27, як було п'ять попередніх років.

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