Рада визначила своїх представників у складі комісії з проведення конкурсу на посаду глави ДБР

До комісії увійшло три особи.

Рада визначила своїх представників у складі комісії з проведення конкурсу на посаду глави ДБР
Фото: РБК

Верховна Рада України ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

Постанову підтримали 239 народних депутатів, оголосив спікер Ради Дмитро Разумков.

Членами комісії визначені:

  • член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 2016-2019 років (за згодою) Андрій Козлов
  • завідувач кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор (за згодою) Москвич Лідія Миколаївна
  • завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктораюридичних наук, професор, академіка Національної академії правових наук (за згодою) Нор Василь Тимофійович

Зі складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань вивели Бухарєва В.В., Дейдея Є.С., Паламарчука М.П.

Водночас в Раді не набралося достатньої кількості голосів для постанови про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. За проголосували лише 193 нардепи.

Нагадаємо, що наразі Державне бюро розслідувань у статусі виконувача обов'язкв є Олександр Соколов. Він отримав цю посаду після того, як колишню очільницю ДБР Ірину Венедіктову призначили генпрокурором.

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