В Киеве нашли убитым следователя СБУ, занимавшегося расследованием дел о госизмене - СМИ

В Киеве нашли убитым следователя СБУ, занимавшегося расследованием дел о госизмене - СМИ

В Киеве нашли убитым следователя СБУ, который занимался расследованием дел о госизмене. Его тело обнаружили в столице на улице Иорданской около 2 часов ночи.

Об этом KV стало известно из сообщения издания УНН со ссылкой на информацию источника в правоохранительных органах.

“Тело мужчины обнаружили в столице по улице Иорданской около 2 часов ночи. Полиция прибыла на вызов и обнаружила мужской труп с признаками насильственной смерти. Предварительным осмотром обнаружены следы крови у правого уха. У мужчины были вывернуты карманы брюк, снята обувь”, – говорится в сообщении.

По данным издания, убитый – следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладной, он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Мужчина должен был сегодня выйти на пенсию.

Напомним, что в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева огласил приговор беглому экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Ему присудили 13 лет лишения свободы. Срок наказания будет отсчитываться с момента задержания.

Фото: УНН


Ольга Марийко, КиевВласть

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