У МОЗ назвали головні правила для навчання в школах із 1 вересня

Повний список правил остаточно розроблять і подадуть на затвердження наступного тижня.

У МОЗ назвали головні правила для навчання в школах із 1 вересня
Фото: facebook/ Максим Степанов

Міністерство охорони здоров'я розробляє правила, за якими діти з 1 вересня підуть навчатись у школи. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, обов'язковим буде вимірювання температури для всіх працівників освітнього закладу та дітей. Із температурою 37,2 і вище не будуть допускати до роботи або навчання.

"Також коли батьки приводять дітей у школу, вони повинні користуватися масками, заходячи в школу. Також буде обов’язковою наявність антисептиків у школі, і під наглядом учителів діти повинні ними користуватися. Це загальні речі, які обов’язково увійдуть до правил", - зазначив Степанов.

Міністр очікує, що наступного тижня повний список правил для роботи шкіл буде остаточно розроблено і подано на затвердження.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я готує проєкт постанови, яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.

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