Радбез ООН провів перше невіртуальне засідання з початку пандемії коронавірусу

Штаб-квартира організації у Нью-Йорку готується до поступового відкриття.

Радбез ООН провів перше невіртуальне засідання з початку пандемії коронавірусу
Радбез ООН
Фото: Oleg Nikolenko

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй 14 липня вперше за кілька місяців провела засідання не у віртуальному форматі, а за фізичної присутності офіційних представників країн-членів.

Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко у фейсбуці.

"Без звичних краєвидів стола-підкови, але за фізичноі? присутності – вперше за чотири місяці Радбез провів засідання в стінах ООН. Залежно від розвитку епідеміологічноі? ситуаціі? в Нью-И?орку, штаб-квартира готується до поступового відкриття. Перша фаза має розпочатися 20 липня, коли в будівлі зможуть одночасно знаходитися не більше 400 осіб (10% від звичаи?ноі? кількості відвідувачів)", - зазначив український дипломат.

Нагадаємо, засідання Ради Безпеки в штаб-квартирі ООН не проводилися з 12 березня. Зараз дозволено бути присутнім лише двом представникам від кожної з 15 делегацій країн-членів організації.

1 липня Рада безпеки ООН схвалила резолюцію про глобальне припинення вогню на час пандемії, яка вимагає тимчасово зупинити бойові дії в усіх світових конфліктах.

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