Перша леді США закликає американців продовжувати носити маски у громадських місцях

На відміну від свого чоловіка - президента США - Меланія Трамп відвідує офіційні заходи в масці.

Перша леді США закликає американців продовжувати носити маски у громадських місцях
Фото: News.com.au

Перша леді США Меланія Трамп у вівторок звернулася до американців із закликом продовжувати носити маски на обличчі в громадських місцях, незважаючи на спекотні літні місяці, а також дотримуватися соціальної ізоляції, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на газету The Hill.

"Навіть у літні місяці, будь ласка, не забувайте вдягати маски на обличчя і дотримуватися соціальної ізоляції. Що більше запобіжних заходів ми зараз робимо, то здоровішою та безпечнішою країна буде восени", - написала вона у твіттері.

Раніше Меланія Трамп уже публікувала фотографії в соцмережах, де позувала в масках. Вона відвідує офіційні заходи в Білому домі, на відміну від свого чоловіка президента США Дональда Трампа, також у масці на обличчі. Представник Трампа Кейлі Макенані також проводить брифінги для журналістів у Білому домі без маски, причому практично всі журналісти в залі - в масках.

У Сполучених Штатах з початку пандемії виявили понад 3,3 млн випадків зараження коронавірусу, і наразі ситуація залишається напруженою. Померли за цей час 133 тис. осіб. В останні дні в декількох штатах, здебільшого на півдні країни, збільшується число заражень.

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