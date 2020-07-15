Через 77 років після викрадення в Україну повернулася картина П’єра Луї Гудро "Закохані"

Україна повернула собі картину П’єра Луї Гудро "Закохані" через 77 років після викрадення. Про це в телеграм повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

"Хоч ця історія сумна, але зі щасливим кінцем. У 1943 році картину вкрали з запасників музею нацисти. Після війни картина з'явилася на антикварному ринку. В 1953 році вона опинилась у приватній колекції в США . Через 60 років "Закоханих" виставили на продаж. Але на вимогу власників - музею Ханенків - продаж картини зупинили», - написав міністр.

Нагадаємо, картина зникла близько 1943 року. У 2013 році її виставили на аукціон Дойл у Нью-Йорку, США . Представниця Музею Ханенків Олена Живкова під час огляду картини в 2014 році знайшла позначки музею.

19 лютого цього року в Нью-Йорку міністр закордонних справ Вадим Пристайко взяв участь в офіційній церемонії передачі українській стороні американськими правоохоронними органами картини художника П'єра Луї Гудро "Закохані".