Кличко тратит деньги киевлян на бессмысленные проекты и подарки, - Томенко

Кличко тратит деньги киевлян на бессмысленные проекты и подарки, - Томенко

Мэр Киева Виталий Кличко выделяет огромные суммы на бессмысленные проекты и ценные подарки от своего имени. В итоге в столице самые дорогие велодорожки и мосты.

Об этом KV стало известно из заявления украинского политика Николая Томенко.

"Киев продолжает бить рекорды по неэффективному нецелевому использованию бюджета. Дорожки велосипедные у нас самые дорогие, мосты – самые дорогие и то их не спеша делают. Вот я постоянно езжу на Оболонь, как только поворот на Троещину, я постоянно наблюдаю, минимум полгода, 4 или 5 рабочих. У меня вопрос: в столице Украины, когда такие фантастические средства выделяют на транспортные развязки, что, у нас техники нет? И людей нет? Или вы просто посредникам платите, которые отмывают деньги, у которых нет техники? Платите тем людям, которые умеют работать, тем, которые могут сделать эти развязки быстро", – обрисовал первую проблему Томенко.

Он отметил, что помимо растрат на ремонте дорог Кличко выделяет слишком много бюджетных средств на такие непервостепенные объекты, как фонтаны.

"Киев выходит на первое место в мире по количеству фонтанов из бюджета. Я знаю, что во всем мире фонтаны строят или меценаты, или богатые страны... Мы бедная коррумпированная страна, меценатов на фонтаны мы не нашли, но делаем их за счет бюджета", – посетовал политик.

Под конец он жестко разнес Кличко за выделенные из бюджета 4 миллиона гривен на сувениры.

"Самое интересное: по просьбе городского головы Виталия Кличко надо было безотлагательно потратить почти 4 млн гривен, чтобы заказать подарочные часы с надписью "от мэра Виталия Кличко". Это значит, что мы с вами, киевляне, заплатили деньги в бюджет и сформировали его, и теперь из этого бюджета Кличко забирает у нас почти 4 миллиона и говорит "напишите мне на часах, что это я их подарил". И потом он 1500 лицам, которые, конечно, тоже платят налоги, вручит эти часы за наши деньги. Хоть какой-то же должен быть предел!" – возмутился Николай Томенко.

Фото: politeka.net


Алексей Ветров, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Луганщині правоохоронці запобігли вчиненню диверсії на об’єкті підвищеної хімічної небезпекиНа Луганщині правоохоронці запобігли вчиненню диверсії на об’єкті підвищеної хімічної небезпеки
У Києві поліція затримала двох громадян РФ, які планували скоєння тяжких злочинівУ Києві поліція затримала двох громадян РФ, які планували скоєння тяжких злочинів
Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"
У Гамбурзі повії влаштували протест з вимогою відновити роботу борделівУ Гамбурзі повії влаштували протест з вимогою відновити роботу борделів
В. о. міністра енергетики розповіла, що іноді підбирає кадри "за інтуїцією і гороскопом"В. о. міністра енергетики розповіла, що іноді підбирає кадри "за інтуїцією і гороскопом"
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба объяснил, почему Украина не будет требовать деньги от РФ за захват КрымаКулеба объяснил, почему Украина не будет требовать деньги от РФ за захват Крыма
Порошенко передал деньги на восстановление затопленной кузницы отца моряка Андрея ЭйдераПорошенко передал деньги на восстановление затопленной кузницы отца моряка Андрея Эйдера
Экс-министр: Шкарлет купил авто за деньги, которые советовали потратить на доплаты преподавателям вузаЭкс-министр: Шкарлет купил авто за деньги, которые советовали потратить на доплаты преподавателям вуза
Кличко заметили нарушающим введенные столичными властями карантинные ограничения на посещения кафе (фото)Кличко заметили нарушающим введенные столичными властями карантинные ограничения на посещения кафе (фото)
Шмыгаль поручил Кличко предотвращать митинги под зданием КабминаШмыгаль поручил Кличко предотвращать митинги под зданием Кабмина
Кличко поздравил украинцев с ТроицейКличко поздравил украинцев с Троицей
Минрегион обнародовал проекты будущих районов УкраиныМинрегион обнародовал проекты будущих районов Украины
Кличко отказался баллотироваться в мэры Киева от "ЕС"Кличко отказался баллотироваться в мэры Киева от "ЕС"
Большую часть прошлогодних доходов Кличко составили выплаты от немецкого Deutsche BankБольшую часть прошлогодних доходов Кличко составили выплаты от немецкого Deutsche Bank
Томенко пойдет на выборы мэра КиеваТоменко пойдет на выборы мэра Киева
Последние новости
Подгружаем последние новости