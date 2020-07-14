Кличко тратит деньги киевлян на бессмысленные проекты и подарки, - Томенко

Мэр Киева Виталий Кличко выделяет огромные суммы на бессмысленные проекты и ценные подарки от своего имени. В итоге в столице самые дорогие велодорожки и мосты.

Об этом KV стало известно из заявления украинского политика Николая Томенко.

" Киев продолжает бить рекорды по неэффективному нецелевому использованию бюджета. Дорожки велосипедные у нас самые дорогие, мосты – самые дорогие и то их не спеша делают. Вот я постоянно езжу на Оболонь, как только поворот на Троещину, я постоянно наблюдаю, минимум полгода, 4 или 5 рабочих. У меня вопрос: в столице Украины, когда такие фантастические средства выделяют на транспортные развязки, что, у нас техники нет? И людей нет? Или вы просто посредникам платите, которые отмывают деньги, у которых нет техники? Платите тем людям, которые умеют работать, тем, которые могут сделать эти развязки быстро", – обрисовал первую проблему Томенко.

Он отметил, что помимо растрат на ремонте дорог Кличко выделяет слишком много бюджетных средств на такие непервостепенные объекты, как фонтаны.

" Киев выходит на первое место в мире по количеству фонтанов из бюджета. Я знаю, что во всем мире фонтаны строят или меценаты, или богатые страны... Мы бедная коррумпированная страна, меценатов на фонтаны мы не нашли, но делаем их за счет бюджета", – посетовал политик.

Под конец он жестко разнес Кличко за выделенные из бюджета 4 миллиона гривен на сувениры.

"Самое интересное: по просьбе городского головы Виталия Кличко надо было безотлагательно потратить почти 4 млн гривен, чтобы заказать подарочные часы с надписью "от мэра Виталия Кличко". Это значит, что мы с вами, киевляне, заплатили деньги в бюджет и сформировали его, и теперь из этого бюджета Кличко забирает у нас почти 4 миллиона и говорит "напишите мне на часах, что это я их подарил". И потом он 1500 лицам, которые, конечно, тоже платят налоги, вручит эти часы за наши деньги. Хоть какой-то же должен быть предел!" – возмутился Николай Томенко.

Фото: politeka.net