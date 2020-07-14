У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України Тарасом Матвіївим

31-річний Тарас загинув на Донбасі, врятувавши двох своїх побратимів.

Фото: Макс Требухов

У Києві попрощалися з відомим волонтером, засновником громадської організації "Пошукова ініціатива Майдану", Героєм України Тарасом Матвіївим.

31-річний молодший лейтенант Тарас Матвіїв загинув на Донбасі 10 липня.

Прощання відбулося біля Стели на Майдані Незалежності.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Вперше за сім років міністр оборони і Головнокомандувач ЗСУ були присутні на прощанні. Батьку Тараса вручили нагороду посмертну сина - Героя України", - повідомила волонтерка Аліна Боднар.

Сьогодні ввечері з Героєм будуть прощатися в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.

У середу, 15 липня, Тараса Матвіїва поховають на малій батьківщині - у Жидачеві Львівської області.

Тарас Матвіїв загинув увечері 10 липня, коли бойовики обстріляли українські позиції в районі села Троїцьке Попаснянського району Луганської області. Одна з мін влучила в бліндаж, де було двоє бійців. Тарас Матвіїв витягнув двох побратимів і відніс у безпечне місце. У цей час ще одна міна впала на позицію й осколками смертельно поранила Тараса.

13 липня президент Володимир Зеленський присвоїв Матвіїву звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Тарас Матвіїв був на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Луганщині правоохоронці запобігли вчиненню диверсії на об’єкті підвищеної хімічної небезпекиНа Луганщині правоохоронці запобігли вчиненню диверсії на об’єкті підвищеної хімічної небезпеки
У Києві поліція затримала двох громадян РФ, які планували скоєння тяжких злочинівУ Києві поліція затримала двох громадян РФ, які планували скоєння тяжких злочинів
Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"
У Гамбурзі повії влаштували протест з вимогою відновити роботу борделівУ Гамбурзі повії влаштували протест з вимогою відновити роботу борделів
В. о. міністра енергетики розповіла, що іноді підбирає кадри "за інтуїцією і гороскопом"В. о. міністра енергетики розповіла, що іноді підбирає кадри "за інтуїцією і гороскопом"
Блок рекламы


Похожие новости
Посольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на ДонбасіПосольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на Донбасі
Прокуратура почала розслідувати обстріл медперсоналу під час евакуації тіла загиблого на Донбасі бійцяПрокуратура почала розслідувати обстріл медперсоналу під час евакуації тіла загиблого на Донбасі бійця
Комбриг розповів обставини загибелі військового медика на ДонбасіКомбриг розповів обставини загибелі військового медика на Донбасі
Зеленський про вбивство військового медика на Донбасі: Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиківЗеленський про вбивство військового медика на Донбасі: Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків
Адаптивний карантин у Києві можуть продовжити до кінця 2021 рокуАдаптивний карантин у Києві можуть продовжити до кінця 2021 року
Спільні тактичні навчання України та Ізраїлю відбулися у КиєвіСпільні тактичні навчання України та Ізраїлю відбулися у Києві
За добу на Донбасі троє військових загинули, одного поранено, ще один отримав бойову травмуЗа добу на Донбасі троє військових загинули, одного поранено, ще один отримав бойову травму
На Донбасі загинули двоє українських бійцівНа Донбасі загинули двоє українських бійців
Зеленський присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву, який загинув на Донбасі 10 липняЗеленський присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву, який загинув на Донбасі 10 липня
На Донбасі від початку доби загинули двоє бійцівНа Донбасі від початку доби загинули двоє бійців
Последние новости
Подгружаем последние новости