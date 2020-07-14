У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України Тарасом Матвіївим

31-річний Тарас загинув на Донбасі, врятувавши двох своїх побратимів.

Фото: Макс Требухов

У Києві попрощалися з відомим волонтером, засновником громадської організації "Пошукова ініціатива Майдану", Героєм України Тарасом Матвіївим.

31-річний молодший лейтенант Тарас Матвіїв загинув на Донбасі 10 липня.

Прощання відбулося біля Стели на Майдані Незалежності.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Вперше за сім років міністр оборони і Головнокомандувач ЗСУ були присутні на прощанні. Батьку Тараса вручили нагороду посмертну сина - Героя України", - повідомила волонтерка Аліна Боднар.

Сьогодні ввечері з Героєм будуть прощатися в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.

У середу, 15 липня, Тараса Матвіїва поховають на малій батьківщині - у Жидачеві Львівської області.

Тарас Матвіїв загинув увечері 10 липня, коли бойовики обстріляли українські позиції в районі села Троїцьке Попаснянського району Луганської області. Одна з мін влучила в бліндаж, де було двоє бійців. Тарас Матвіїв витягнув двох побратимів і відніс у безпечне місце. У цей час ще одна міна впала на позицію й осколками смертельно поранила Тараса.

13 липня президент Володимир Зеленський присвоїв Матвіїву звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Тарас Матвіїв був на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ.