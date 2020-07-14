СБУ повідомила про затримання ймовірного автора "плівок Єрмака"

У столичному кафе затримали двух чоловіків під час отримання $100 тис. неправомірної вигоди.

СБУ повідомила про затримання ?ймовірного автора "плівок Єрмака"
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України припинила протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої обіцяли комерсанту за 100 тисяч доларів "вирішити" питання повернення майна через зв’язки у правоохоронних органах.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Наразі досудове слідство перевіряє цю інформацію. 14 липня у столичній кав’ярні під час отримання всієї суми неправомірної вигоди були затримані двоє чоловіків.

"Серед затриманих - ймовірний автор скандальних «плівок Єрмака», котрий раніше фігурував у записах, на яких нібито обговорювалось призначення окремих осіб на високі державні посади. Сьогоднішнє затримання свідчить про те, що викривачі «гучних плівок» насправді виявились звичайними шахраями", - повідомили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 та ч. 4. ст. 369 Кримінального кодексу.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, в кінці березня депутат партії "Слуга народу" Гео Лерос виклав в фейсбуці відео, на яких брат Андрія Єрмака Денис проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади.

У відповідь глава ОП звернувся в СБУ і ДБР, щоб встановити походження відео і звинуватив депутата в помсти за зрив кадрового призначення. Лерос в свою чергу звернувся до НАБУ, де розслідують факт можливого зловживання впливом.

Денис Єрмак назвав відео "нарізкою з вирваним контекстом".

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію, сказав, що вважає Лероса аферистом, а Дениса Єрмака - базікою.

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