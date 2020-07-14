Антикорупційному суду віддали нежитлове приміщення "Антонова"

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства «Антонов» щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням" № 730-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 18 червня 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Офіса президиента.

Документ передбачає передачу від ДП «Антонов» в управління Вищого антикорупційного суду нежитлової будівлі (літера А) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41 за ринковою вартістю, визначеною звітом про незалежну оцінку майна.

Відзначається, що даний закон допоможе завершити передачу ВАКСу будівлі, яку він уже використовує. Крім того, це сприятиме покращенню стану держпідприємства, адже передача прав на непрофільний актив, який уже не використовувався держпідприємством, погасить частину його зобов'язань перед бюджетом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, у 2018 році Кабінет міністрів виділив дві будівлі для Вищого антикорупційного суду, які на той момент були непридатними і вимагали тривалого капітального ремонту. Так, Антикорупційний суд і його Апеляційна палата повинні розташовуватися в будівлі лабораторного корпусу №1 по вул. Преображенський, 5/2 і будівлі лабораторного корпусу №1 та адміністративно-лабораторного корпусу № 2 по вул. Максима Кривоноса, 2а.

На початку 2019 року стало відомо, що ці приміщення не встигнуть підготувати раніше середини 2020-го, тому ВАКС тимчасово передали будівлі Печерського райсуду на вул. Хрещатик, 42А і в провулку Хрестовому, 4.

Президент Зеленський пообіцяв ВАКСу вирішити проблеми з приміщенням.