Прокуратура почала розслідувати обстріл медперсоналу під час евакуації тіла загиблого на Донбасі бійця

Це третій зареєстрований факт віроломства після Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту.

Прокуратура почала розслідувати обстріл медперсоналу під час евакуації тіла загиблого на Донбасі бійця
Фото: 5.ua

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками незаконних збройних формувань РФ (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляють на сайті Офісу генерального прокурора.

"Встановлено, що 13 липня 2020 року під час спроби евакуації тіла загиблого командира розвідувального взводу, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу с. Зайцеве Бахмутського району, представниками незаконного збройного формування РФ було здійснено обстріл з великокаліберної стрілецької зброї військовослужбовців, які мали маркування медичного персоналу. Для евакуації тіла військовослужбовця було погоджено "режим тиші". Водночас представники незаконних збройних формувань РФ, надаючи обіцянки припинення вогню, переслідували мету здійснення нападу на медичний персонал. Унаслідок обстрілу вбито сержанта-старшого бойового медика десантно-штурмової роти, а заступник начальника штабу отримав травми середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, прокурори вбачають у діях бойовиків ознаки дій, що прямо заборонені статтею 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

"Це третій зареєстрований факт віроломства після Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту", - відзначили в Офісі генпрокурора.

Наразі тіла загиблих досі перебувають на полі бою, оскільки представники збройних формувань, контрольованих країною-окупантом, не гарантують припинення вогню. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 липня, проросійські збройні формування 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. У результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування.

Пізніше про деталі трагедії розповів командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас. За його словами, евакуаційну групу бойовики розстрілювали з трьох боків із засідки.

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